پنجمین جشنواره شعر فجر فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این فراخوان این جشنواره کاملاً رقابتی بوده و تمام سنین، مضامین و قالبها و حوزههای شعر سنتی، نیمایی سپید سرود، ترانه و تصنیف و بخش ویژه کودک و نوجوان را در بر میگیرد.
شرایط شرکت در جشنواره ارسال کتاب و یا حداقل 10 و حداکثر 20 صفحه شعر (از تازههای سرودهها) یا مجموعههای شعر منتشر شده برای هر یک از بخشهای جشنواره است.
مهلت ارسال آثار تا پایان آبان ماه 1389به نشانی تهران، خیابان قائم مقام، خیابان فجر، پلاک 7، طبقه چهارم، دبیرخانه دائمی جشنواره شعر فجر تعیین شده است.
علاقمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی سایت www.fajrpoetry.ir مراجعه کنند.
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