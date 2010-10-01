وزارت جهاد کشاورزی باید در مورد واردات میوه و دام محکم برخورد کند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی لاریجانی شامگاه پنج‌شنبه در دیدار وزیر جهاد کشاوزی با وی که در محل دفتر رئیس مجلس در قم انجام شد به بررسی مسائل بخش کشاورزی پرداخت و در سخنانی ضمن دعوت به دوری از اختلاف، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند کار و تلاش هستیم و بر همین اساس باید از هر نوع و اختلاف پرهیز کنیم به ویژه در فضایی که دشمنان سعی می‌کنند نهایت فشار را به کشور وارد کنند.



وی خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که بارها ذکر کرده‌ام این است که کشور ما از لحاظ میانگین بارندگی سالانه دچار مشکل است و ناچار هستیم با همین مقدار آب کشور را به سوی خودکفایی پیش بریم.



لاریجانی یکی از راه حل‌های غلبه بر مشکل کم آبی را آبیاری تحت فشار دانست و گفت: با استفاده از روشهای نوین آبیاری لازم است از شیوه سنتی که موجب اتلاف بخش اعظم منابع آبی ما می‌شود جلوگیری کنیم.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استفاده ما از آبهای سطحی کشور بهینه نیست یا سد کافی زده نشده یا کانال‌های لازم برای انتقال آب حفاری نشده‌اند که در این زمینه لازم است وزارت کشاورزی طرح پردازی کند و ما نیز در مجلس حمایت می‌کنیم.



وی به مسئله واردات بی‌رویه اشاره کرد و گفت: کرارا گفته‌ام شما در زمینه واردات چه در مورد میوه و چه در مورد دام و طیور باید مستحکم باشید زیرا که شما متولی کشاورزان و حامی حقوق آنها می‌باشید.



دکتر لاریجانی افزود: پیش از این در واردات دام برخی احشام بیمار نیز وارد کشور می‌شدند که لازم است با نظارت از وقوع مجدد این مسئله جلوگیری شود و خوشبختانه با واگذار شدن اختیار واردات به وزارت جهاد کشاورزی دست شما در این زمینه بازتر شده است.



به صادرات مواد پروتئینی فکر کنید



وی ابراز داشت: در برخی زمینه‌ها وضعیت تولید ما خوب است و می‌توانید به صادرات بیندیشید به شرط آنکه فرمول‌ها را تغییر دهید.



رئیس مجلس، مرغ را یکی از مصادیق این مسئله دانست و گفت: در حال حاضر تولید نیاز کشور را پاسخ می‌دهد ولی ظرفیت اسمی تولید ما خیلی بیشتر است که اگر تکنولوژی لازم در اختیار تولید کنندگان قرار گیرد می‌توانیم به کشورهای اطراف نیز صادرات داشته باشیم.



وی به مسئله استفاده از سموم شیمیایی پرداخت و گفت: در جهان سعی می‌کنند تا ممکن است از سموم شیمیایی استفاده نکنند و ما هم باید مصمم باشیم که کمک کنیم تا کشاورزان کاملا از این مواد دوری کنند زیرا سلامت مردم در گرو این مسئله است.



لاریجانی با بیان اینکه کشاورزی به تنهایی نمی‌تواند روستاها را پایدار کند، ابراز داشت: باید در کنار فعالیت کشاورزی صنایع جانبی آن نیز در روستا احداث شود تا هم چرخه تولید کامل شود و هم امکان باقی ماندن روستائیان در روستا فراهم شود.



وی به تغییر کاربری اراضی نیز اشاره کرد و گفت: این مشکل به ویژه در شمال کشور مشهود است و فراوان دیده می‌شود که زمین کشاورزی را به مسکونی تبدیل کرده‌اند و این نوعی آسیب رساندن به دارایی‌های ملی است چرا که خانه را می‌توان در زمین غیر کشاورزی هم ساخت اما هر جایی نمی‌توان کشاورزی کرد.



نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: شنیده می‌شود که گاه برخی دستگاه‌های دولتی اقدام به این کار می‌کنند که شما باید با پیگیری قانونی مانع این کار شوید و در تمام دنیا نیز مانع از تغییر زمین‌های کشاورزی که جنبه استراتژیک دارد به زمین‌های مسکونی می‌شوند.



وی راه حل دیگر افزایش تولیدات کشاورزی را کشت گلخانه‌ای دانست و گفت: در بسیاری از زمین‌ها نمی‌توان کشت کرد اما می‌شود به صورت گلخانه‌ای اقدام به برداشت محصول کرد اما لازمه این کار حمایت مالی دولت از بخش خصوصی است.