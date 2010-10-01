دفاع مقدس، ایران را در برابر استکبار جهانی بیمه کرد

به گزارش خبرنگار مهر در سراب، سردار سرتیپ علی اکبر پورجمشیدیان عصر پنجشنبه در آئین گردهمایی رزمندگان و بسیجیان شهرستان سراب، افزود: فشارهای نظامی استکبار جهانی در این جنگ نابرابر موجب عزت، قدرت، پایداری و مقاومت ملت ایران شد و ایثار شهدا و رزمندگان، این کشور را در برابر زور گویی ظالمان پیروز ساخت.

وی، تنها راه مقابله با توطئه‌های دشمن و عبور از بحران‌های خطرناک را پیروی از ولایت فقیه و افزایش بصیرت‌های عمومی جامعه دانست و گفت: امروز دشمنان اسلام عرصه جنگ را از مرزها به مغزها کشانده‌ و در این جنگ، مهم‌ترین سلاح جامعه در مقابله با توطئه های استکبار جهانی، بصیرت و آگاهی است.

سردار پورجمشیدیان با بیان اینکه شهدای هشت سال دفاع مقدس بهترین الگو برای جوانان امروز و نسل های آینده هستند، تصریح کرد: اخلاق ، رفتار ، تدین ، پاکی و تلاش شهدا بهترین سیره برای جوانان امروزی کشور ماست.

وی، با بیان اینکه جوانان در دوران دفاع مقدس مهمترین نقش را در میدان های نبرد داشتند، اظهار داشت: حضور جوانان و نوجوانان در هشت سال دفاع مقدس برای همیشه مدال افتخار و سربلندی ملت ماست.

پورجمشیدیان همچنین به نقش و حضور زنان در دوران دفاع مقدس، اشاره کرد و گفت: حضور زنان و مردان در صحنه های نبرد علیه متجاوزان بعثی باعث تغییرات اساسی در میدان های رزم شد و ملت ایران با بصیرت و آگاهی پیروز میدان شده و حماسه آفریدند.

فرمانده سپاه عاشورا با بیان اینکه اتاق فکر قرارگاه‌های تاکتیکی استکبار جهانی در دست صهیونیست‌هاست، تصریح کرد : مهم‌ترین ماموریت آنها تحمیل تاریخ جعلی خود به افکار عمومی و پاک کردن حافظه تاریخی ملت‌هاست که اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم نیز در راستای این توطئه شوم صورت گرفته است.

پورجمشیدیان با اشاره به اینکه در حال حاضر دشمن از تهدیدهای نظامی ناکام مانده و به جنگ نرم روی آورده است، گفت : اگر دشمنان نظام و انقلاب احتمال می‌دادند که در حمله نظامی موفق می شوند، حتما این کار را می کردند، چرا که اشغال و هجوم به کشورهای همجوار ایران از جمله اهداف فشاری آنها به کشورما بوده است.