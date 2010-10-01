آسیبهای اجتماعی با بگیر و ببند حل نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار تهران پنجشنبه در مراسم افتتاحیه هجدهمین نشست روسای کمیسیونهای فرهنگی، اجتماعی شوراهای اسلامی کلان شهرها و مراکز استانها در اصفهان با ابراز خرسندی از حضور در این شهر شهید پرور و ولایت مدار، یاد و خاطره سرداران شهید خرازی، همت، کاظمی، رضائیان، حیدرپور، قوچانی، عرب، میثمی، ردانی پور و دیگر شهدای سرافراز اصفهان را گرامی داشت و اظهار کرد: اگر امروز انقلاب ما اینگونه ایستاده و در جهان می درخشد به برکت ایثارگریها و خون شهداست.

قالیباف با بیان اینکه به اعتقاد معلم شهید استاد مطهری "اگر استقلال سیاسی، اقتصادی و یا حتی نظامی کشوری دچار مشکل شود این مشکل قابل رفع است اما اگر استقلال فرهنگی به مخاطره بیفتد به هیچ وجه قابل جبران نیست" اظهار کرد: اصلاح جامعه در گرو اصلاح فرهنگ است.

وی با بیان اینکه اختیارات شوراها همین است که می بینیم و البته هر روز تلاش می شود که همین اختیارها را هم کم کنند گفت: باید از فرهنگ دفاع مقدس درس بگیریم و قطعا سنت های الهی هم بر این استوار است که قدرت ایمان از قدرت ابزارهای مادی برتر است.

شهردار تهران ادامه داد: فرقی نمی کند، دیروز عملیات بدر و خیبر بود و امروز سنگر مبارزه با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم، دشمن همان دشمن است.

قالیباف بیان کرد: وقتی در تهران مادری به من می گوید که تامین شغل فرزندش از آسفالت کردن کوچه محل زندگی اش که بیست سال آسفالت نشده مهمتر است یا پدری را می بینم که به دلیل اعتیاد پسرش هر روز آرزوی مرگ او را می کند ، باید از خود بپرسیم آیا فقط آن پدر در به وجود آمدن این شرایط مقصر است و یا من و شما هم به عنوان مدیر شهر در پیش آمد این شرایط سهم داریم؟

وی با اشاره به سابقه حضور در نیروی انتظامی و آگاهی از لایه های زیرین حوزه آسیبهای اجتماعی خاطرنشان کرد: مشکل آسیبهای اجتماعی با بگیر و ببند و یا رویکردهای اقتصادی صرف حل نمی شود بلکه توجه به موضوعات فرهنگی و پیشگیری های اجتماعی در این زمینه ضروری است.

شهردار پایتخت با بیان اینکه در نظام اسلامی مدیران تنها مسئول سیر کردن شکم مردم نیستند گفت: همه ما در مقابل دین مردم هم وظیفه داریم.وی به سالهای دفاع مقدس و تحولی که این دوران در بسیاری جوانان این سرزمین به وجود آورد اشاره و اظهار کرد: فرهنگ جبهه بر بستر قرآن و عترت و سنتهای الهی استوار بود و گذشت، ایثار، صمیمیت، صداقت و ... در آن مقطع حرف اول را می زد.

قالیباف ادامه داد: امروز هم هر کار فرهنگی بر بستری به جز این بستر خطاست.

شهردار تهران تصریح کرد: مهمترین کار در این حوزه ایجاد زمینه همفکری همه اعضای جامعه است . باید توجه کرد که کار فرهنگی در اتاق دربسته ممکن نیست و این کار خرد جمعی، عقلانیت و ذوق و سلیقه می خواهد.

وی دومین گام در این حوزه را ایجاد هماهنگی در جامعه دانست و خاطرنشان کرد: تغییرات در حوزه فرهنگ نیازمند مشارکت معنی دار مردم و بهره گیری از سرمایه های اجتماعی است.

وی تغییر شهرداری از یک سازمان صرفا خدماتی به یک نهاد اجتماعی را لازمه تغییر بینش ها و کنش ها دانست و تاکید کرد: برای این تحول ساختاری باید سه راس "شهر" به عنوان یک موجو زنده ، "شهروندان" و "سازمان شهرداری " به دیده دقت نگریسته و برای هر کدام برنامه ریزی جداگانه شود.

شهردار تهران به برخی گلایه های شهروندان از شهرداری ها که البته سبقه تاریخی دارد اشاره کرد و گفت : چرا باید مردم از نهادی که کاری جز خدمت کردن به آنها انجام نمی دهد گله مند باشند؟ برای رفع این دیدگاه باید روند تغییر رویکرد از "انسان سازمانی" به "سازمان انسانی" را در شهرداریها دنبال کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: اگر از دولت انتظار داریم که به ما کمک کند و البته این انتظار به جایی هم هست باید ببینیم خودمان چه کرده ایم ، چرا که فرهنگ جبهه به ما آموخته که منتظر نباشیم تا همه امکانات تامین شود بعد کارمان را آغاز کنیم.

شهردار تهران به افزایش کیفیت خدمات شهری و فرهنگی به شهروندان به صورت همزمان اشاره کرد و گفت : نباید توجه به کار فرهنگی ما از حوزه های خدماتی غافل کند و بالعکس . ما اینجا هستیم که هم کار فرهنگی خوب و هم خدمات شهری خوب به مردم ارائه کنیم .

قالیباف در ادامه به موضوع مناسبت های مذهبی اشاره و اظهار کرد : در ایام سوگواری اهل بیت (ع) و در مناسبت هایی دینی نظیر محرم و صفر ، ایام فاطمیه (س) و ... به برکت حضور علما و غیرت دینی مردم ، این مناسبت ها هیچگاه با خللی مواجه نشده و با شور وصف ناشدنی همه ساله اجرا می شوند.

وی افزود : اما در بخش ایام سرور اهل بیت (ع) نیازمند تقویت اقدامات و افزایش نشاط جامعه هستیم . فرصتهای عید قربان تا روز مباهله پیش روی ماست و باید تمامی مراکز استان ها با غیرت دینی و به مدد اهل بیت (ع) دست به دست هم دهیم و کار بزرگی در کشور به انجام رسانیم .

شهردار تهران همچنین به نام گذاری روز شهرداری ها در تقویم رسمی کشور از سوی شورای فرهنگ عمومی اشاره و کرد و گفت : روز شهادت شهید باکری به عنوان روز شهرداری نام گذاری شده و ان شا شاءلله شهرداریها بتوانند با اجرای برنامه های خاص این روز را گرامی بدارند.