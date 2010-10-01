کشاورزی و دامداری باید صنعتی شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید محمود شاهرودی شامگاه پنجشنبه در دیدار وزیر جهاد و کشاورزی با بیان اینکه متاسفانه کشاورزی ما فاصله زیادی با کشورهای پیشرفته دارد، اظهار داشت: کشاورزی ما ‌باید صنعتی باشد اما ایران در حال حاضر فاصله زیادی با کشورهای دیگر از نظر صنعتی بودن دارد و به همین دلیل باید از صنعت آنها استفاده کرد.



وی ادامه داد: این هیچ ربطی به دین و خدا و مذهب ندارد و باید اقدامات گسترده‌ای در تامین تکنولوژی مناسب و صنعتی‌سازی فعالیتهای کشاورزی و دامداری صورت بگیرد.



هاشمی شاهرودی افزود: هرجا که به تکنولوژی توجه شد به جاهای بالایی رسیدیم و در بخش کشاورزی نیز باید این کار را انجام دهیم که نیازمند همت و عزم بالایی است.



عضو جامعه مدرسین ادامه داد: اگر مسئول یا مدیرعالی همت کند و زیرمجموعه را بسیج کند همه کارها شدنی است و ما باید در تمام بخش‌های مربوط به کشاورزی و دامداری به سمت صنعتی شدن حرکت کنیم.



وی بر ارتباط بین بخشی نیز تاکید کرد و گفت: کشاورزی جدای از مسائل بازرگانی نمی‌تواند پیشرفت کند ارتباط کار کشاورزی با وزارت نیرو و آب از اهمیت بالایی برخوردار است که اگر بخواهد جهشی در کشاورزی کشور ایجاد شود باید به مسائل سد‌ها و تامین آب مورد نیاز توجه شود.



شاهرودی خاطرنشان کرد: ما ظرفیتهای بالقوه کشاورزی خوبی داریم اما از آنها به خوبی استفاده نمی‌کنیم و این نیازمند استفاده از امکانات پیشرفته دنیا است.



وی در ادامه تأکید کرد: اگر بخواهیم تحولی در کشاورزی ایجاد کنیم استفاده بهینه از آبها و روش‌های روز در حفظ آب از اهمیت بالایی برخوردار است.



شاهرودی با بیان اینکه طرح‌هایی وجود دارد که استراتژیک است و باید به آنها اهمیت زیادی داده شود، ابراز داشت: از ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد به درستی استفاده نشده و این ظرفیت‌ها الهی است که نیازمند طرح است تا به نتیجه مطلوب برسد و باید به طرح‌های مادر که تحولی در کشور ایجاد می‌کند اهمیت داده شود.



وی مهم‌ترین و حساس‌ترین بخش اقتصاد دنیا را کشاورزی دانست و گفت: انسان بدون کشاورزی نمی‌تواند زندگی کند امروز یکی از دغدغه‌های اصلی کشورها بحث غذا است.