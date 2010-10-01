مذاکره بدون مقاومت شکست خواهد خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، محمود الزهار تصریح کرد: گزینه مذاکرات به تنهایی شکست خواهد خورد و هدف از آن تنها از بین بردن مقاومت است.

الزهار با بیان این مطلب افزود: یاسر عرفات رئیس سابق تشکیلات خودگردان فلسطین این موضوع را درک کرده بود که مذاکره بدون مقاومت با اسرائیل نتیجه بخش نخواهد بود. وی اهمیت مقاومت بر سر میز مذاکره را احساس کرده بود و می دانست که این گزینه یکی از گزینه های مقاومت در برابر اشغالگران است.

این رهبر برجسته حماس در ادامه از کمیته پیگیری عربی خواست که از قضیه فلسطین حمایت کند و از مشروعیت بخشیدن به تیم مذاکره کننده اسلو برای ادامه دادن به روند بیهوده مذاکرات سازش جلوگیری کند.

مذاکرات مستقیم سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی از دوم سپتامبر (دوم شهریور) آغاز شد. تاکنون سه دور از این مذاکرات در واشنگتن، شرم الشیخ و قاهره بدون نتیجه برگزار شده است.