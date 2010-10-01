نفوذ ابراسلحه سایبری به 6 میلیون رایانه چینی/ Stuxnet قدرت تخریب بالایی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تعطیلات فصلی چین از امروز جمعه آغاز می شود و کارشناسان این کشور از آن بیم دارند که در زمان تعطیلات کرم جاسوسی Stuxnet که توانسته عنوان نخستین ابراسلحه سایبری را ازآن خود کند در رایانه های حساس دولتی نفوذ کند.

گفته می شود این کرم جاسوسی که برای نفوذ در تاسیسات هسته ای ایران طراحی شده تا کنون توانسته در میلیونها رایانه چینی نیز نفوذ کند.

در همین رابطه خبرگزاری شینهوا از نفوذ این کرم به شش میلیون رایانه چینی خبر می دهد.

خبرگزاری فرانسه در تشریح این کرم جاسوسی می نویسد : Stuxnet قادر به تخریب لوله های گاز، ایجاد خلل در فعالیت های تاسیسات هسته ای و حتی انفجار دیگهای بخار کارخانجات مختلف است.

بر اساس این گزارش، این کرم جاسوسی توانسته در سیستم کنترلهای ساخته شده توسط شرکت زیمنس آلمان که در تاسیسات صنعتی و همچنین تاسیات تامین آب شرب، چاه های نفت، نیروگاه های برق و دیگر تاسیسات صنعتی نصب شده اند نفوذ کند.

Stuxnet قادر به تکثیر خود و انتقال از طریق شبکه های رایانه ای است. این کرم جاسوسی نخستین بار در تاریخ 15 جولای توسط شرکت زیمنس گزارش شد.