به گزارش خبرنگار مهر در قم، رضا کردی شامگاه پنجشنبه بعد از شکست 2 بر 1 تیمش مقابل ماهان اصفهان در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت: بازیکنان من با وجود اینکه بازی خوبی را به نمایش گذاشتند ولی به شدت از دست آنها ناراحت هستم چرا که به آنچه که گفته بودم گوش ندادند.
وی اضافه کرد: من تیم ماهان را کاملا آنالیز کرده بودم و بارها به بازیکنان گفته بودم که این تیم در شروع مجدد خوب عمل میکند که متأسفانه همین هم شد و بچهها تمرکز لازم را نداشتند.
رضا کردی تصریح کرد: در روزی که بی عدالتی رویش را به ما نشان داد بازی را به حریف واگذار کردیم و این بی عدالتی محض است.
سرمربی کیش ایر قم از تیم ماهان به عنوان تیم چهارم جهان نام برد و اظهار داشت: در واقع بچههای جوان ما مقابل تیم چهارم جهان بازی را واگذار کردند تیمی که 9 بازیکن ملی پوش دارد و قهرمان جام باشگاههای آسیا هم هست.
وی ادامه داد: من به 3 امتیاز این بازی خیلی نیاز داشتم و اگر این بازی را میبردیم جز مدعیان قهرمانی بودیم ولی با این شکست وضعیت ما برای رسیدن به ردههای بالای جدول خراب شد و این باخت باعث افت روحی بازیکنان شد.
گفتنیاست که تیم فوتسال کیش ایر قم غروب پنجشنبه مقابل ماهان اصفهان از هفته هشتم لیگ برتر دو بریک شکست خورد و در هفته نهم این رقابتها میهمان حفاری اهواز میباشد.
قم - خبرگزاری مهر: سر مربی تیم فوتسال کیش ایر قم گفت: در بازی خانگی مقابل ماهان به هیچ وجه مستحق شکست نبودیم.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، رضا کردی شامگاه پنجشنبه بعد از شکست 2 بر 1 تیمش مقابل ماهان اصفهان در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت: بازیکنان من با وجود اینکه بازی خوبی را به نمایش گذاشتند ولی به شدت از دست آنها ناراحت هستم چرا که به آنچه که گفته بودم گوش ندادند.
نظر شما