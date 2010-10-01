مدیرعامل جدید سازمان خدمات اجتماعی شهر تهران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم محمد باقر قالیباف شهردار تهران، حسین زارع صفت مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهر تهران منصوب شد.

پیش از این محمد جواد روزبهانی مدیر عاملی این سازمان را برعهده داشت که به گفته وی از فعالیت در شهرداری تهران کناره گیری کرده است.

به گزارش مهر، حسین زارع صفت پیش از این به عنوان معاون برنامه ریزی اداری و مالی استانداری خراسان رضوی

عضو هیئت مدیره شرکت احیا صنایع خراسان، مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان خراسان رضوی، کارشناس برنامه ریزی و بودجه استانداری خراسان رضوی مشغول به کار بوده است. وی متولد 1341 و دارای مدرک کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی است.

