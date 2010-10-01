"ریگ ماهی" به کانون ادبیات می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، دویست و نود و سومین نشست هفتگی کانون ادبیات ایران به نقد و بررسی مجموعه شعر "ریگ ماهی" سروده جلیل شاه چشمه اختصاص یافت.

در این جلسه عنایت سمیعی و مسعود نورمحمدیان منتقدانی هستند که با حضور شاعر به بررسی کتابش می پردازند و به سوالات حاضران نیز جواب خواهند داد.

داین جلسه ساعت 17 دوشنبه 19 مهرماه در سالن اجتماعات کانون ادبیات ایران واقع در خیابان مفتح جنوبی، خیابان اردلان،

شماره 25 برپا می شود.

از شاه‌چشمه پیش از این مجموعه داستان "صدای دخترم" نیز منتشر شده است.