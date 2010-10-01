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۹ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۰۷

"ریگ ماهی" به کانون ادبیات می رود

"ریگ ماهی" به کانون ادبیات می رود

مجموعه شعر "ریگ ماهی" سروده جلیل شاه چشمه در جلسه دوشنبه 19 مهرماه کانون ادبیات نقد و بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دویست و نود و سومین نشست هفتگی کانون ادبیات ایران به نقد و بررسی مجموعه شعر "ریگ ماهی" سروده جلیل شاه چشمه اختصاص یافت.

در این جلسه عنایت سمیعی و مسعود نورمحمدیان منتقدانی هستند که با حضور شاعر به بررسی کتابش می پردازند و به سوالات حاضران نیز جواب خواهند داد.
 
داین جلسه ساعت 17 دوشنبه 19 مهرماه در سالن اجتماعات کانون ادبیات ایران واقع در خیابان مفتح جنوبی، خیابان اردلان،
شماره 25 برپا می شود.
 
از شاه‌چشمه پیش از این مجموعه داستان "صدای دخترم" نیز منتشر شده است.
کد مطلب 1162224

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