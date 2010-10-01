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۹ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۷

شمسایی:

تیم ماهان به پیروزی نیاز داشت

تیم ماهان به پیروزی نیاز داشت

قم - خبرگزاری مهر: کاپیتان تیم فوتسال ماهان اصفهان کسب 3 امتیاز بازی مقابل کیش ایر قم را بسیار مهم توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، وحید شمسایی که بعد از 2 جلسه محرومیت شامگاه پنج‌شنبه در حضور حسین شمس سر مربی تیم فوتسال تیم ملی که در سالن کارگران قم حضور داشت مقابل کیش ایر قم به میدان رفت و بعد از پیروزی مقابل کیش ایر قم در حالیکه از این پیروزی بسیار خوشحال بود در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.

آقای گل جهان در خصوص پیروزی تیم ماهان مقابل کیش ایر قم گفت: خیلی وقت بود که تیم ما به این برد نیاز داشت و با توجه به شرایطی که برای تیم ما در هفته‌های اخیر به وجود آمده بود کسب 3 امتیاز این بازی برای ما بسیار مهم بود.

شمسایی از کیش ایر قم به عنوان یک تیم خوب و آینده دار نام برد و اظهار داشت: تیم کیش ایر قم، تیم جوان و خوبی است و آینده این تیم را خوب می‌بینم.

وی ادامه داد: در این بازی هر دو تیم بازی خوب و پایاپایی را به نمایش گذاشتند و تیم ماهان با تجربه خود کیش ایر قم را شکست داد.

شمسایی در خصوص اعتراضش به تیم داوری گفت: اعتراض خاصی نداشتم فقط در یک صحنه بازیکن کیش ایر، مچ پای مرا زد که داور با بی اعتنایی از این صحنه عبور کرد.
 

کد مطلب 1162226

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