کشف 180 محل ژنتیکی مرتبط با اختلاف قد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان بیش از 200 موسسه تحقیقاتی و دانشگاهی بین المللی در کنسرسیومی به نام "غول" (GIANT) مخفف عبارت "پژوهش ژنتیکی ویژگیهای مرتبط با بدن انسان" اطلاعات ژنتیکی بیش از 180 هزار نفر را در 46 تحقیق مستقل از کانادا، آمریکا، استرالیا و اروپا جمع آوری کردند.

در این تحقیق حداقل 180 محل ژنتیکی کشف شد که علل حداقل 10 درصد از تغییرات قد در جمعیت انسان است.

نتایج این تحقیقات همچنین نشان داد که این تغییرات ژنتیکی با تاثیرگذاری بر روی حداقل شش راه مختلف متابولیکی موجب تفاوتهای قد در انسان می شوند.

بسیاری از این تغییرات در نزدیکی ژنهایی قرار دارند که تاکنون جهشهای آنها در مورد سندرم رشد استخوان شناسایی شده بود این درحالی است که سایر ژنها که به عنوان تنظیم کننده های رشد شناخته می شوند تاکنون کشف نشده بودند.

نتایج این تحقیقات گسترده راهی به سوی مطالعات بیولوژیکی اختلافات قد باز می کنند.

در این خصوص محقق بیمارستان کودکان بوستون و یکی از مولفان این تحقیق توضیح داد: "قد یکی از مواردی است که ارتباط آن با ژنتیک به وضوح ملموس است به طوریکه والدین بلند قد فرزندان بلند قدی به دنیا می آورند و برعکس این تحقیقات گام پرمعناتری را به سوی درک بهتر تغییرات ژنتیکی در کل جمعیتی که تحت تاثیر این تفاوتها قرار دارند، برمی دارد."

براساس گزارش نیچر، این محققان به منظور دستیابی به این نتایج، در سراسر ژنوم گروههای وسیعی از مردم مناطق مختلف دنیا میلیونها سایتی که احتمال وجود تغییرات ژنتیکی در آنها وجود داشت را مورد بررسی قرار دادند.

این محققان در خصوص تحقیقات خود توضیح دادند: "تاکنون بیش از هزار تغییر ژنتیکی مرتبط با بیماریها و تفاوتهای آناتومیک انسان شناسایی شده اند اما این کشفیات به دلیل اینکه تنها در گروههای کوچک جمعیتی انجام شده اند برای درک بیولوژی جمعیت جهانی معتبر نیستند این درحالی است با جمع آوری اطلاعات آماری تا این حد گسترده امکان شناسایی تعداد بسیاری از ژنهایی که از راههای مختلف متابولیکی در ایجاد تفاوتهای قد شرکت دارند به وجود آمده است."