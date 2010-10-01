حریفان تیم ملی فوتسال ایران مشخص شدند/ مصاف با روسیه در گام اول

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه کشی رقابتهای جام جهانی کوچک پنجشنبه شب در شهر آنوپلیس برزیل برگزار شد و تیم ملی فوتسال ایران در گروه چهارم با تیم های روسیه ، پرتغال و گواتمالا رقابت خواهد کرد.

در این دوره از رقابتها 16 تیم حضور دارند که از روز 25 مهرماه دیدارهای خود را در چهار گروه چهار تیمی آغاز می کنند. برزیل، اسپانیا، ایتالیا و ایران به عنوان سرگروه ها معرفی شده اند. گروه بندی این بازیها به شرح زیر است:

گروه A: برزیل، چک، لیبی و کاستاریکا

گروه B: اسپانیا، قطر، رومانی و آرژانتین

گروه C: ایتالیا، زامبیا، پاراگوئه و هلند

گروه D: ایران، روسیه، پرتغال و گواتمالا

براساس برنامه اعلام شده تیم ملی فوتبال ایران روز 25 مهرماه در نخستین دیدار خود به مصاف روسیه می رود. روز 26 مهر با گواتمالا دیدار خواهد داشت و در اخرین دیدار مرحله مقدماتی به مصاف تیم پرتغال می رود.

در پایان مرحله مقدماتی از هر گروه دو تیم به دور بعد راه خواهند یافت که احتمال رویایی تیم ملی فوتسال کشورمان برابر برزیل در مراحل بالاتر وجود دارد. البته به نظر می رسد تیم کشورمان در مرحله دوم شانس زیادی برای رویارویی با اسپانیا خواهد داشت.

رقابتهای گرندپریکس - جام جهانی کوچک - از روز 25 مهرماه در برزیل آغاز خواهد شد و تا روز 2 آبانماه نیز ادامه خواهد داشت.