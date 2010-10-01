به گزارش خبرنگار مهر، حسن دولت‌آبادی متولد 1335 در شهر ساری است و از سال 1350 کار تئاتر را آغاز کرده است. وی نگارش حدود 150 نمایشنامه رادیویی و تلویزیونی، 20 جلد کتاب شامل 65 نمایشنامه و تولید 67 نمایش صحنه‌ای را در کارنامه خود دارد.



مهمترین اثر دولت‌آبادی مجموعه 30 جلدی "نمایشنامه‌های آسان برای اجرا در کلاس درس و صحنه تئاتر" نام دارد که شامل 150 نمایشنامه است. این مجموعه با استقبال بسیار خوبی روبرو شد به طوری که تاکنون چندین بار تجدید چاپ شده و مورد تقدیر یونسکو نیز قرار گرفت.



هفدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان هفتم تا 11 مهرماه در همدان برگزار می‌شود.

