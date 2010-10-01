برخورد خصمانه روسیه با ایران سبب دوستی غرب با مسکو نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "گازیتا" در این مطلب مواضع روسیه در مورد عدم تحویل سامانه S300 را مورد نقد و بررسی قرار داد و می نویسد: به در و دیوار زدنهای روسیه در زمینه سیاست خارجی می‌تواند باعث گردد تا ایران به یک دشمن مبدل گردد، ولی این امر امکان آن را نخواهد داد تا مسکو در غرب متحدی پیدا کند.



گازیتا در ادامه می نویسد: اینکه مقامات رسمی ایران لحن تندی علیه روسیه اتخاذ نموده و اعلام می کنند که روسیه در برابر غرب تحقیر شده اولاً حاکی از پیگیر نبودن مواضع بین‌المللی ماست و ثانیاً نشان می‌دهد ایرانی‌ها می‌توانند با موفقیت کامل بازی مستقل خود را در میدان سیاسی روسیه پیاده کنند.



در بخش دیگری از این مطلب آمده است: تصمیم مدودف برای عدم ارسال اس 300 بین مردم ایران چهره فوف العاده بدی بوجود خواهد آورد. علاوه بر این تصمیم مذکور موضع هماهنگ نخبگان و بخش اعظم سیاستمداران، نظامیان و دیپلماتهای برجسته روسیه را منعکس نمی کند.



در ادامه این مجله روسی به بازتاب فرمان مدودف در غرب اشاره می کند و می نویسد: ضمناً همراه با اظهار رضایت و خوشحالی مقامات رسمی آمریکا در مورد فرمان مدودف در رسانه‌های آمریکا مقاله‌های خیلی نامطبوعی در این مورد منتشر می‌شود که دیپلماتهای روس سعی دارند از کشورهای غربی در مورد مجازاتهای یکجانبه علیه ایران امتیاز بگیرند. به این ترتیب ما می‌بینیم روسیه می‌خواهد همزمان روی دو صندلی نشسته باشد: ما از یک طرف نیروگاه اتمی بوشهر را راه اندازی می‌کنیم و از طرف دیگر مدرنیزه کردن پدافند ضدهوایی ایران را بلوکه می‌کنیم. جالب اینکه این تصور بروز می‌کند که روی این دو صندلی بظاهر دو وزیر امور خارجه و حتی دو رهبر روسیه نشسته‌ اند.



این در حالی است احمد وحیدی وزیر دفاع ایران با لحنی تمسخرآمیز به روسیه توصیه می‌کند "اثبات کند که در مورد روابط با دیگر کشورها و دیگر امور بین‌المللی موضع مستقل خود را دارد" و نظر کاملاً صحیحی را بیان کرده است. روسیه واقعاً چنین نقطه نظری ندارد و حتی سعی هم نمی‌کند چنین نظری داشته باشد و ترجیح می‌دهد بجای داشتن نظر خود از گذرگاه تنگ منافع آنی بیگانه‌ها عبور کند و در نتیجه از هر دو طرف مورد نکوهش قرار می‌گیرد.



این مطلب می نویسد: جای تعجب ندارد که محافل داخلی روسیه بعد از دریافت چنین نشانه‌های عجیب و غریبی در مورد اولویت‌های ملی کشور در عرصه بین‌المللی نسبت به اشخاص تعیین کننده خط مشی سیاست خارجی آن احساس عدم اعتماد می‌کنند.



در پایان تحلیل "گازیتا" از عملکرد روسیه آمده است: به زحمت اکثر شهروندان روسیه از عضویت کامل و آشکار در ائتلاف آمریکایی ضد ایران، ونزونلا و دیگران حمایت کنند زیرا این امر به معنی انتخابی سنگین و عواقب مادی و آنی در پی خواهد داشت. اما در شرایط بیان نشدن صریح و صادقانه موضع کشور، دسیسه سازی های ضدونقیض رهبری روسیه به احیای احساس افتخار ملی مساعدت نکرده بلکه باعث می‌شود این احساس بروز کند که رهبران آن افراد خرده گیر و بزدلی هستند.