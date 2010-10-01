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۹ مهر ۱۳۸۹، ۱۳:۱۱

پاپ به پالرمو سیسیل سفر می‌کند

پاپ به پالرمو سیسیل سفر می‌کند

براساس اعلام واتیکان رهبرکاتولیکهای جهان روز یکشنبه سوم اکتبر ( 11 مهر ماه) به پالرمو در منطقه خودمختار سیسیل در ایتالیا سفر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، این سفر یک روزه برای شرکت پاپ در همایش خانواده های کاتولیک برنامه ریزی شده است.

بندیکت شانزدهم پس از برگزاری یک مراسم عشای ربانی در پالرمو دیداری با کشیشهای محلی و شخصیتهای دینی و دانشجویان مدارس دینی کاتولیک خواهد داشت و پیش از بازگشت به رم برای جوانان سخنرانی می کند.

بسیاری از برگزارکنندگان مراسم رویدادهای سفر پاپ به پالرمو ابراز امیدواری کرده اند پاپ بتواند از این سفر برای محکومیت مافیا استفاده کند.

ژان پل دوم سلف بندیکت شانزدهم در سال 1995 به عنوان آخرین سفر از مجموعه پنج سفر خود به این جزیره جنوب ایتالیا اظهار داشت: هیچ انسان و هیچ انجمن انسانی و هیچ مافیایی نمی تواند حق زندگی افراد را پایمال کند.

انتظار می رود پاپ بندیکت شانزدهم نیز در این سفر با کلمات پرقدرتی علیه مافیا سخنرانی و عدم سازگاری مافیا و دین را تببین کند.
 

کد مطلب 1162246

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