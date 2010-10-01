به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه تئاتر شهر همزمان با فرا رسیدن عید فطر اجراهای خیابانی خود را در محوطه باز مجموعه تئاتر شهر آغاز کرده و در این مدت با استقبال خوبی از سوی مخاطبان رو‌به ‌رو شده است.

نمایش‌های "تیغ" به کارگردانی جمشید عسگری، "تاکسی شهر" به کارگردانی ژاله کاظمی، "زندگی برای... نفر" به کارگردانی مجتبی دربندی، "به خاطر یک مشت فشنگ" به کارگردانی مرضیه شاطر طوسی و سید سعید هاشم‌زاده، "آخرین گل دنیا" به کارگردانی علیرضا دهقانی، "کلاهتو سفت نگهدار" به کارگردانی داریوش هاشمی، "حق با کیه؟" به کارگردانی میلاد عبدالله، "اعترافات سه تا خر" به کارگردانی امیراسماعیلی، "فردی قهرمان" به کارگردانی حامد زارعان و "طنز زندگی" به کارگردانی مسعود محرابی آثاری هستند که در محوطه باز مجموعه تئاتر شهر هر روز به جز دوشنبه‌ها ساعت 18:30 اجرا می‌شوند.