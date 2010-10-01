کنفرانس جهانی گردشگری در مالزی/ تقویت روابط دریایی سنگاپور و دبی

مالزی :

درگیری میان داماد و همسر سابق او، عروسی را به عزا تبدیل کرد

پلیس مالزی در حال تحقیق در مورد فیلم کوتاه توهین آمیز به اسلام که در اینترنت منتشر شده است

مالزی میزبان کشور های شرکت کننده در کنفرانس جهانی گردشگری از 4 تا 6 اکتبر

اختصاص کمکهای سازمان تامین اجتماعی مالزی به کارگران نیمه وقت

6 کشته در هفته گذشته به دلیل ابتلا به بیماری تب دنگی

چهار زخمی بر اثر رها شدن آسانسور از طبقه ششم یک ساختمان

اندونزی :

تعریف فرصت های جدید سرمایه گزاری برای شرکت های خصوصی تایوان و چین در اندونزی

تبادل مناسبات فرهنگی میان چین و اندونزی

دانشمندان روسی: فوران آتشفشان در اندونزی نمی تواند متوقف شود

تلاشهای جدی دولت برای خنثی کردن تهدیدات جدید شبه نظامیان مخالف

زلزله 7.4 ریشتری در "پاپایا"

احتمال وقوع سونامی پس از زلزله 7.4 ریشتری

تایلند:

کشف نارنجک ام-67 در نزدیکی سفارت کشور لائوس در جاکارتا

وزارت بازرگانی از افزایش 3 درصدی تورم در سپتامبر امسال خبر داد

پلیس تایلند: شخص تهدید کننده به عملیات بمب گذاری در بیمارستان یک بیمار روانی است

سفر نخست وزیر تایلند به میانمار پس از انتخابات 7 نوامبر

پلیس تایلند از ارتباط بعضی از سیاستمداران با بمب گذاری های اخیر خبر داد

فیلیپین:

جاری شدن سیل بیش از 1500 خانوار را در جنوب این کشور آواره کرد

سومین شرکت بزرگ هوایی فیلیپین بزودی مسیر های بیشتر هوایی را افتتاح می کند

کشف جسد رئیس بزرگترین شرکت خدمات تلفن در شهر داوو

دستگیری سه هندی تبار به جرم آدم ربایی در فیلیپین

سنگاپور:

فرود اضطراری هلیکوپتر آپاچی در نزدیکی منطقه مسکونی در شمال سنگاپور

آمارهای نشان از صرفه جویی شرکت های مستقر در سنگاپور در هزینه های جاری خود دارد

تقویت روابط تجاری دریایی میان سنگاپور و دبی

کاهش رشد ورود اتباع خارجی به سنگاپور برای زندگی