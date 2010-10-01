پوستر هشتمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی در سراسر کشور توزیع شد

محمدمهدی راضی، طراح پوستر و تندیس هشتمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد در مورد فضای طراحی شده در پوستر اظهار داشت: عنوان اصلی جشنواره به خط نستعلیق استاد محمود رهبران با ترکیبی خاص طراحی شده و تنوع خطوط نسخ، ثلث، نستعلیق و شکسته نستعلیق در پوستر نشان‌ دهنده متنوع بودن این جشنواره است.

راضی افزود: خط نسخ که در واقع رسم‌ الخط قرآن است، بیشترین سطوح پوستر را در برگرفته که این موضوع، طراحی پوستر جشنواره هشتم را متفاوت کرده است.

وی نماد اصلی در پوستر جشنواره امسال را نقطه‌های موجود در آن عنوان کرد و ادامه داد: نقطه‌ های دوازده ‌گانه که نماد 12 امام است، از پایین به بالا با رسیدن به نقطه هشتم وجود رنگ متفاوت آن را شاخص می‌کند و در این نقطه، شمسه معروف مسجد جامع یزد که در فراخوان پوستر و تندیس نیز مشترک است، برجسته می‌شود و نقطه‌های بالای نقطه هشتم بافتی از چهار نوع خط جشنواره شامل شکسته، نسخ، ثلث و نستعلیق است.

راضی در مورد رنگ‌های به کار رفته در پوستر نیز اظهار داشت: غالب رنگ پوستر، آبی فیروزه‌ای است که جزو رنگ‌های مقدس هنر ایرانی اسلامی است و از رنگ مشکی برای نوشته‌ ها، عنوانها و نمادهای نقطه‌ ها استفاده شده زیرا ترکیب رنگ مشکی در زمینه فیروزه‌ ای تناسب دارد.

طراح پوستر و تندیس جشنواره خوشنویسی رضوی عنوان کرد: هماهنگی نمادها، عناصر جشنواره در فراخوان، پوستر، تندیس و بنرهای تبلیغاتی شهری حائز اهمیت است و بر این اساس نمادهای اصلی مثل نقطه ‌ها، شمسه و عنوان اصلی در همه موارد فوق هماهنگ انتخاب شده ‌اند.

وی همچنین از تایید طرح تندیس جشنواره خبر داد و بیان داشت: باز هم نقطه‌ ها به عنوان نماد اصلی به صورتی رنگین در کنار قلم‌نی نماد خوشنویسی ایرانی به صورت عمودی قرار می‌گیرد و وجود شمسه مسجدجامع، ترکیب را کامل می‌ کند. نماد خورشیدی پشت نقطه هشتم که با نام امام رضا (ع) آرم ‌دار شده، تداعی ‌کننده خورشید هشتم است.

راضی ادامه داد: در سمت چپ قلم‌نی، سطحی برگرفته از نگارگری وجود دارد و ابر و باد نمادی از گل و مرغ است که در نگارگری ایرانی لحاظ شده و سرانجام عنوان اصلی جشنواره که به خط نستعلیق استاد رهبران، سبب نشان‌ دار کردن تندیس شده است.

پوستر هشتمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی یزد به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر کشور و شهرستانهای تابعه یزد، حوزه هنری استان یزد، دفاتر انجمن خوشنویسان در سطح کشور، استانداری، فرمانداریها و دانشگاههای سراسر استان در حال ارسال است.