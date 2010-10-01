خط انتقال گاز خرم آباد تا پایان امسال به بهره برداری می رسد

علی گودرزی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: خط دوم انتقال گاز مرکز لرستان که به طول 167 کیلومتر و با قطر لوله 36 اینچ از سامن ملایر به خرم آباد در حال اجراست از مصوبات مهم سفر اول هیئت دولت به استان است.

وی به اهمیت این خط انتقال گاز اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به رشد صنایع در استان، ضرورت احداث نیروگاه گازی خرم آباد و همچنین افزایش تعداد مشترکین شهرستان خرم آباد اجرای این خط انتقال گاز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان با اشاره به روند اجرای عملیات اجرایی این پروژه، بیان داشت: خط انتقال گاز خرم آباد دارای اعتباری بالغ بر 272 میلیارد تومان است.

گودرزی تصریح کرد: در حال حاضر مسیرسازی کل طول مسیر 167 کیلومتری انجام شده و 155 کیلومتر از این مسیر نیز حفاری شده است.

وی از حمل 145کیلومتر لوله به محل پروژه خبر داد و بیان داشت: تاکنون در راستای اجرای این پروژه 130 کیلومتر جوشکاری انجام و حدود 100 کیلومتر نیز عملیات لوله گذاری انجام شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان همچنین به برخی مشکلات موجود بر سر راه اجرای این پروژه اشاره کرد و گفت: شرایط نامساعد آب و هوا، مشکلات ناشی از تملک اراضی و وجود معارضین بخشی از مشکلات موجود بر سر راه این پروژه است.

گودرزی ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع تامین گاز استانهای محروم و پیگیری مدیر عامل شرکت ملی گاز برای تسریع در اجرای پروژه های خطوط انتقال و کل پروژه های بالادست، این پروژه یکی از چند پروژه مهم خطوط انتقال گاز کشور است که با سرعت بالا در حال اجرا است.

وی یادآور شد: در فاز اول این پروژه تا پایان مهر ماه 123 کیلومتر از این خط گازدار و در منطقه ریگ سفید به خط اول وصل می شود.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان خاطرنشان کرد: با تحقق این امر افت فشار در زمان پیک مصرف در شهرهای خرم آباد، کوهدشت و پلدختر بر طرف خواهد شد.

گودرزی ابراز امیدواری کرد که حداکثر تا پایان سال جاری این پروژه به طور کامل به بهره برداری برسد.

خط انتقال گاز ملایر - خرم آباد به عنوان یکی از پروژه های اساسی در حوزه گاز استان لرستان پروژه ای است که تاکنون سه مدیرعامل به خود دیده است.

پروژه خط انتقال گاز خرم آباد که از سال 83 در لیست برنامه های شرکت گاز قرار دارد و در سال 84 با تصویب در جلسه هیئت دولت در قالب سفرهای استانی دور اول به نوعی تبدیل به یک مصوبه قطعی شده بود تاکنون با کمبود اعتبار و لوله مواجه بود که پس از رایزنی در این زمینه این مشکل تا حدودی مرتفع شد.

این در حالیست که با توجه به قرار گرفتن لرستان به اصطلاح در انتهای خط انتقال گاز هر ساله مشکل افت فشار گاز در این استان قابل پیش بینی بوده و دور از انتظار نیست.

در سال 86 که لرستان یکی از زمستانهای سرد خود را پشت سر گذاشت گاز بیش از 60 هزار مشترک خرم آبادی و گاز بخشی از شهرستانهای پلدختر و کوهدشت قطع شد تا در آن روزها با قطع گاز ادارات و صنایع تلاش برای بهبود وضعیت موجود در بخش خانگی به کار گرفته شود.

این در حالیست که سال گذشته لرستان زمستان سردی را پشت سر نگذاشت تا مسئولان شرکت گاز نفس راحتی بکشند زیرا با توجه به وضعیت غیرمطمئن تامین گاز خرم آباد ممکن بود با افزایش برودت هوا و در پی آن افزایش مصرف مردم اتفاق سال 86 در سال 88 دوباره تکرار شود.

به هر حال امروز در حالیکه خط انتقال گاز خرم آباد دارای پیشرفت به نسبت مطلوبی است امید می رود این پروژه در زمستان امسال حداقل برای رفع مشکل افت فشار گاز در مرکز لرستان به کار آید.

پروژه خط انتقال گاز 36 اینچ خرم آباد از سه راهی سامن ملایر شروع می شود و دارای 167 کیلومتر طول می باشد.