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۹ مهر ۱۳۸۹، ۱۳:۴۵

امام جمعه موقت بجنورد:

رئیس جمهور مواضع ایران را در سازمان ملل با کمترین هزینه اعلام کرد

رئیس جمهور مواضع ایران را در سازمان ملل با کمترین هزینه اعلام کرد

بجنورد - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت بجنورد گفت: سخنان رئیس جمهور در صحن سازمان ملل متحد موضع جمهوری اسلامی ایران بود که با تدبیر و متانت و کمترین هزینه به روسای جمهور سایر کشورها اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر دربجنورد، مصطفی عبداللهی در آئین نماز جمعه این هفته بجنورد اظهار داشت: احمدی نژاد به عنوان نماینده مردم جمهوری اسلامی در سازمان ملل به بیان حقانیت، اقتدار و صلابت انقلاب اسلامی و ملت ایران پرداخت.

وی با بیان اینکه سخنان رئیس جمهور ایران در حقیقت مرگ استکبار بود تصریح کرد: ملت آمریکا ملت هوشمندی است همانطور که در مصاحبه خبرنگار ما با مردم آمریکا دیدیم صحبتهای آنان با رهبران و دولتمردان آمریکا در تضاد بود.

قائم مقام دادگستزس خراسان شمالی اضافه کرد: در سخنان رئیس جمهور کشورمان بحران و ضعف اقتصادی کشور آمریکا و موفقیت و حلول اقتصاد ایران برای همه روشن و تبیین شد.

وی ادامه داد: روحیه تجاوزگری استکبار آمریکا و این جلسه و سخنرانی برای همه روشن و وضعیت آن به چالش کشیده شد.

وی از همه احزاب و گروههای سیاسی خواست تا با اتحاد و وحدت کلمه پشت سر مقام معظم رهبری تا پیروزی نهایی و تحویل حکومت عدل الهی به امام زمان(عج) بایستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود هفته نیروی انتظامی را تبریک گفت و از این نیرو به عنوان یکی از پشتوانه های نظام یاد کرد و افزود: بزرگترین رسالت نیروی انتظامی پیشگیری از وقوع جرم، آسیب شناسی، تعقیب و دستگیری مجرمین است.

حجت الاسلام عبداللهی گفت: نیروی انتظامی به عنوان بازوان قوه قضائیه است و در برابر شرارتها و فتنه گری و ناهنجاریها فتنه گران هنگامی که همه در خواب ناز هستند چشمان همیشه بیدار این فرزندان انقلاب و رهبری مراقب جان و ناموس مردم کشور است.

وی همچنین در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه این هفته بجنورد به سخنان مقام معظم رهبری در جمع ائمه جمعه سراسر کشور اشاره کرد و افزود: نماز جمعه یک موهبت الهی است که انقلاب نصیب ما کرده و دشمنان اسلام جوانان ما را که بالاترین سرمایه نظام هستند مورد هدف قرار داده است لذا باید به شبهات و سئوالات آنان با صبر و حوصله و مستند پاسخ بدهیم.

وی با بیان اینکه اصل و اساس انقلاب ولایت فقیه است گفت: جوانان را در مقابل فتنه ها و آسیبهایی که دشمنان برای آنها برنامه ریزی دقیق کرده اند مراقبت کنیم.  
کد مطلب 1162277

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