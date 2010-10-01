نخستین خط تولید تمام اتوماتیک یخچال در تبریز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمدحسین باقری مدیر عامل گروه صنعتی لوازم خانگی دونار پیش از ظهر جمعه در حاشیه افتتاح خط تولید یخچال تمام اتوماتیک در این گروه صنعتی به خبرنگاران گفت: خط تولید مزبور که ظرفیت تولید روزانه هزار دستگاه یخچال را دارد با 50 میلیارد ریال سرمایه گذاری ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون 400 نفر در گروه صنعتی دونار شاغلند، اظهار داشت: راه اندازی خط تولید جدید یخچال نیز برای 60 نفر دیگر فرصت شغلی جدید ایجاد می کند.

به گفته مدیر عامل گروه صنعتی دونار، این گروه صنعتی برای آماده سازی خط تولید یادشده هیچ گونه تسهیلاتی از نظام بانکی دریافت نکرده است.

باقری در تشریح ویژگی های خط تولید جدید یخچال گفت:با راه اندازی این خط که تحت لیسانس یک شرکت معتبر کره ای است یخچال هایی با کیفیت بالا و با قیمت تمام شده پائین تولید می شود که همه قطعات آن دارای رنگ یکنواخت است.

حسن رسولی، مدیرعامل اتحادیه امکان کشور نیز در آئین افتتاح خط تولید جدید یخچال دونار گفت: این اتحادیه به نمایندگی از قشر زحمتکش کارگر افتخار دارد با حمایت از تولید ملی گامی در راستای رونق صنعت داخلی بردارد.

وی با انتقاد از سیاست غیراصولی دولت در باز نگه داشتن دروازه های کشور برای ورود محصولات خارجی با تعرفه صفر، گفت:در این شرایط، بی توجهی به صنعت داخلی پیامدهای ناگواری مانند بیکاری گسترده کارگران و تعطیلی واحدهای تولیدی را در پی خواهد داشت.