آرزوی امام پیوستن به قافله شهدا بود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امام جمعه مشهد امروز در خطبه های نماز عبادی - سیاسی مشهد با اشاره به فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: حضرت امام خمینی (ره) که یک مرجع جامع الشرایط بود همیشه آرزو می کرد که به قافله شهدا بپیوندد و ایشان می گفت من بر دست شما رزمندگان بوسه می زنم.

وی تصریح کرد: دلیل ارادت حضرت امام خمینی به شهدا آن بود که ارزش عمل شهدا را در نزد خداوند می دانست.

خطیب جمعه مشهد تاکید کرد: خواهرانی که به قصد زیارت به حرم امام رضا (ع) مشرف می شوند، اگر از حفظ حجاب شرعی خود غفلت کنند زیارتشان سودی نداشته و نتونسته اند حرمت خون شهدا را نگه دارید. اگر مردم جامعه ما وظایف خود را نسبت به مسائل دینی و اسلامی و انقلابی خود انجام ندهند به خون پاک شهدا خیانت کرده اند.

حجت الاسلام حسینی افزود: در صورتیکه ما در این نظام مقدس آنچنان که شهدا خواسته اند عمل کرده و در این راه گام برداریم می توانیم انتظار داشته باشیم که حضرت ولیعصر امام زمان (عج) روزی که ظهور کند دست رد به سینه ما نخواهد زد.

خطیب موقت مشهد با بیان اینکه امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی در جایگاه بسیار خوبی قرار دارد خطاب به مردم و مسئولان گفت: اگر دولت و ملت با هم در سایه تعلیمات قرآن و مقام عظمای ولایت گام بردارند مطمئنا خداوند همچنان که تا به حال از این نظام حمایت کرده حمایت خواهد کرد تا انشاءالله به اهداف والای خودش برسد.

حجت الاسلام حسینی در ادامه به فرا رسیدن سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) اشاره کرد و گفت: زحمات و کوشش های این امام همام بود که در جو بسیار مسموم و محیط ظلمانی توانست اعتقادات صحیح اسلامی را برای مردم آن جامعه تبیین نماید. ایشان با تربیت 4 هزار شاگرد توانست اسلام ناب محمدی (ص) را به طرز صحیح منتقل کرده و آن را از انحرافات حفظ نماید.