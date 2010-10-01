دفاع مقدس حقانیت نظام اسلامی را در برابر دشمنان اسلام ثابت کرد

به گزارش خبرنگار مهر دربجنورد، حجت الاسلام حسین کوثری در آئین نمازجمعه شهرستان شیروان اظهار داشت: هفته دفاع مقدس بزرگداشت فداکاری، مردانگی، مقاومت، بردباری، خستگی‌ناپذیری، شهامت و از خودگذشتگی در راه اعتلای کلمه الله و برافراشته ماندن پرچم یکتاپرستی، عدالت، فضیلت و ارزش‌های الهی و انسانی است.

وی پاسداشت یاد و نام شهدا و ایثارگران را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: یکی از بهترین راه‌های مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان، ترویج فرهنگ دفاع مقدس است.



وی اظهار داشت: در دوران هشت سال دفاع مقدس فقط در مقابل تجاوز دشمنی به نام عراق ایستادگی نکرده‌ایم بلکه در مقابل دنیای غرب و استکبار جهانی به مقابله برخاستیم.



امام جمعه شیروان افزود: جنگ تحمیلی دارای پرونده ای است که هر صفحه آن بیانگر عزت، افتخار و رشادت رزمندگانی است که بر بام گیتی درخشیدند و آواز انقلاب اسلامی را در جهان طنین انداز کردند.



وی با بیان اینکه هفته دفاع مقدس فرصتی برای معرفی فرهنگ ایثار، شهادت، پایمردی، استقامت و ایجاد ارتباط نسل امروز با نسل دوران دفاع مقدس است، اظهار داشت: هشت سال دفاع مقدس دانشگاهی بزرگ که درس آن ایمان، توکل، ایثار، فداکاری و امتحانش اخلاص بود و متعلمین آن دلاور مردانی بودند که تاریخ معاصر را برای همیشه در قالب اسلام زنده کردند.



وی با بیان اینکه پیشرفتهای علمی و دستیابی به تکنولوژی‌های نوین، همگی از برکات انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس است گفت: دستاوردهای دفاع مقدس گنجینه ای پر افتحار است که باید برای حفظ آن تلاش کنیم .

حجت الاسلام کوثری با اشاره به سخنان رئیس جمهور در اجلاسیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد‌ اظهار داشت: نه تنها ملت ایران بلکه همه مستضعفان و آزادیخواهان جهان به مواضع رئیس جمهور ایران مباهات می‌کنند و سخنان ایشان در سازمان ملل موضع همیشگی نظم جمهوری اسلامی ایران در برابر غرب بود.

وی با اشاره به سخنان رئیس جمهور آمریکا مبنی بر صلح میان رژیم صهیونیستی و فلسطین افزود: آیا به هر قیمتی می‌توان با رژیم اشغالگر قدس صلح کرد، پس تکلیف آوارگان فلسطینی که سالها در اردوگاه‌ها به سر برده و برای بازگشت به وطن خود لحظه شماری می‌کنند چه می‌شود و در حالی که رژیم صهیونیستی حتی حاضر به توقف شهرک‌سازی نیست پذیرش صلح پذیرش ذلت است و ملت مسلمان فلسطین هرگز ذلت را نمی‌پذیرد.