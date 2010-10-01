به گزارش خبرگزاری مهر، با اضافه شدن سالن نمایشی پایگاه نوژه، 21 سالن سینمایی در استان همدان آثار راه یافته به بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در همدان را اکران خواهند کرد.

سالن‌های قدس، تالار معلم، کانون مهدیه، کانون بسیج، سینما کانون، تالار فجر، مجتمع بوعلی، سالن آمفی تئاتر و سالن سینمایی آوینی اکران فیلم در شهرستان همدان را به عهده دارند. اکران فیلم‌های جشنواره بیست و چهارم در سالن‌های شهرستان‌های ملایر، نهاوند، تویسرکان، اسدآباد، کبودراهنگ، لالجین، صالح آباد، رزن، فامنین، قهاوند، بهار و پایگاه نوژه انجام می‌شود.

سالن‌های نمایش فیلم شهرستان‌ها، بهمن ملایر، سالن مجتمع امام خمینی نهاوند، مجتمع فرهنگی تویسرکان، سید جمال الدین اسدآباد، مجتمع فرهنگی جوان کبودراهنگ، آوینی لالجین، سالن کتابخانه صالح آباد، مجتمع فرهنگی اندیشه رزن، سالن کتابخانه فامنین، مجتمع کتابخانه قهاوند، مجتمع فرهنگی هنری بهار و پایگاه نوژه هستند.

نمایش فیلم در سالن‌های شهرستان‌های ملایر، نهاوند، تویسرکان، اسدآباد، کبودرآهنگ، رزن و بهار در سه سانس انجام می‌شود همچنین سالن‌های لالجین، صالح آباد، فامنین و قهاوند دو سانس نمایش فیلم دارند.