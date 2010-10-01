نیروی انتظامی با مظاهر فساد در جامعه برخورد جدی کند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ماموستا حسام الدین مجتهدی در خطبه های نماز جمعه امروز با انتقاد از وضعیت بدحجابی در استان کردستان، اظهار داشت: نیروی انتظامی و سایر سازمان ها و نهادهای مسئول به صورت کاملا جدی با مظاهر فساد به ویژه بدحجابی در جامعه برخورد کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه در بعضی از شهرها و مناطق کشور صحنه های دیده می شود که به هیچ عنوان برازنده یک کشور مسلمان نیست و لازم است که علاوه بر توجه به فرهنگ سازی و تذکر لسانی در صورت تکرار، نیروی انتظامی با آن برخورد کند چرا که در غیر این صورت این وضعیت در سال های آینده باعث بروز بحران های اجتماعی در کشور می شود.

امام جمعه سنندج خواستار توجه بیشتر خانواده ها به نحوه رفتار و پوشش فرزاندان شد و خاطرنشان کرد: نقش خانواده در راستای مقابله با تهدیدها و ناهنجاریهای اجتماعی بسیار مهم است ولی متاسفانه بعضی از خانواده در قبال سرنوشت فرزندان خود بی تفاوت بوده و نظارت جدی و دقیقی انجام نمی دهند.

ماموستا مجتهدی، ضمن گرامیداشت ایام هفته ناجا، گفت: نیروی انتظامی در تمامی بخش های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی نقشی ویژه و مهم دارد و خوشبختانه با توجه به تغییر و تحولات صورت گرفته طی یک دهه اخیر در این نیرو، هر روز شاهد ارتقای سطح خدمات ارائه شده به اقشار مختلف مردم هستیم و امیدواریم که این روند همچنان ادامه داشته باشد.

وی در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه سنندج با اشاره به لزوم برنامه ریزی در راستای ایجاد اشتغال برای جوانان و کاهش نرخ بیکاری در استان کردستان، خاطرنشان کرد: ایجاد اشتغال پایدار یکی از نیازهای اصلی استان کردستان به شمار می رود که امیدواریم با توجه به پیگیری های استاندار جدید کردستان شاهد اتفاقات خوشایندی در این حوزه باشیم.

امام جمعه سنندج اشتغال را زیرساخت اصلی در جهت کاهش سن ازدواج و خانه دار شدن جوانان عنوان کرد و افزود: تمامی دستگاه ها و سازمان های متولی این بخش باید از تمامی توان و پتانسیل خود در جهت ایجاد اشتغال استفاده کنند.

در ابتدای خطبه های نماز جمعه سنندج فرمانده انتظامی استان کردستان نیز طی سخنانی و به مناسبت آغاز هفته ناجا به بیان گزارشی از فعالیت های فرماندهی انتظامی استان در حوزه های مختلف پرداخت.