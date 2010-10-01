انتفاضه جدید مردم فلسطین در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اخوان آن لاین،"محمد بدیع" گفت: تشکیلات خودگردان فلسطین که به پای میز مذاکرات با صهیونیستها بازگشته به انتهای راه رسیده و این مذاکرات ثمری ندارد.

وی افزود: مردم فلسطین آماده شروع انتفاضه سوم است و مردم در غزه و کرانه باختری علیه رژیم صهونیستی و حامیانشان به خروش آمده اند.

رهبر اخوان تاکید کرد: مذاکرات سازش به پایان راه رسیده اما مذاکره کننده فلسطینی درسی از آن نگرفته و این مذکرات دستاوردی برای مردم فلسطین نداشته است.

وی تصریح کرد: مقاومت تنها راه مقابله با زورگویی های صهیونیستها و آمریکا است و کافی است که همه کشورهای عربی و اسلامی به حمایت از مقاومت برخیزند. مردم به خوبی حامیان آرمان فلسطین و کسانی که به این آرمان خیانت می کنند را می شناسند.

با شکست مذاکرات سازش میان ابومازن و اسرائیل بسیاری از احتمال شروع انتفاضه جدید خبرمی دهند.انتفاضه دوم ده سال قبل پس ازورد "آرییل شارون" نخست وزیر آنزمان رژیم صهیونیستی به صحن مسجد الاقصی آغازشده بود.