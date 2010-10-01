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۹ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۲۹

رهبر اخوان المسلمین مصر :

انتفاضه جدید مردم فلسطین در راه است

انتفاضه جدید مردم فلسطین در راه است

رهبر گروه اخوان المسلمین مصر از احتمال شروع انتفاضه جدید پس از شکست مذاکرات سازش میان تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اخوان آن لاین،"محمد بدیع" گفت: تشکیلات خودگردان فلسطین که به پای میز مذاکرات  با صهیونیستها بازگشته به انتهای راه رسیده و این مذاکرات ثمری ندارد.

وی افزود: مردم فلسطین آماده شروع انتفاضه سوم است و مردم در غزه و کرانه باختری علیه رژیم صهونیستی و حامیانشان به خروش آمده اند.

رهبر اخوان تاکید کرد: مذاکرات سازش به  پایان راه رسیده اما مذاکره کننده فلسطینی درسی از آن نگرفته و این مذکرات دستاوردی برای مردم فلسطین نداشته است.

وی تصریح  کرد: مقاومت تنها راه مقابله با زورگویی های صهیونیستها و آمریکا است و کافی است که همه کشورهای عربی و اسلامی به حمایت از مقاومت برخیزند. مردم به خوبی  حامیان آرمان فلسطین و کسانی که به این آرمان خیانت می کنند را می شناسند.

با شکست مذاکرات سازش میان ابومازن و اسرائیل بسیاری از احتمال شروع انتفاضه جدید خبرمی دهند.انتفاضه دوم ده سال قبل پس ازورد "آرییل شارون" نخست وزیر آنزمان رژیم صهیونیستی به صحن مسجد الاقصی آغازشده بود.

کد مطلب 1162304

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