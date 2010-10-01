مسائل امنیتی در احداث ساختمانهای مسکونی رعایت نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در قائمشهر، سرهنگ حسن حبشی پیش از خطبه های نماز جمعه قائم شهر، از عدم توجه شهروندان به مسائل امنیتی گلایه کرد و اظهار داشت:عدم رعایت مسائل ایمنی در برخی خودروها، موتورسیکلت ها و به خصوص آپارتمان سازی ها موجب افزایش سرقت ها شده است.

وی با اشاره به اینکه عدم رعایت مسائل ایمنی در برخی خودروها به اطلاع خودروسازان رسیده است، تصریح کرد: مشاوره با نیروی انتظامی در هنگام احداث ساختمان های مسکونی به ویژه آپارتمان ها می تواند در جلوگیری از سرقت موثر باشد.

حبشی یکی از روش های جلوگیری از سرقت را نصب دوربین های مدار بسته اعلام کرد و ادامه داد: شهروندان می توانند با نصب دوربین های مدار بسته در منازل مسکونی خود امنیت آپارتمان را افزایش دهند.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان قائم شهر متولی اصلی برخورد با تابلو های غیرمجاز واحدهای صنفی را اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد و یادآور شد: بیش از 90 درصد سارقین به خصوص سارقین کیف قاپ معتاد بوده و جهت تامین هزینه مصرف دزدی می کنند.

وی از کشف 47 فقره کیف قاپی در شش ماه نخست سالجاری خبر داد و اظهار کرد: پلیس تمام تلاش خود را برای برخورد با سرقت انجام می دهد ولی رعایت مسائل ایمنی از سوی شهروندان در حمل پول نیز ضروری و اجتناب ناپذیر است.

حبشی عدم وجود کارخانجات و بیکاری را دلیل مهم دیگر برای افزایش سرقت دانست و خواستار همکاری شهروندان با پلیس برای دستگیری خلافکاران به خصوص انهدام کردن خانه های فساد شد.