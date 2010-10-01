40 درصد انرژی در بخش حمل و نقل هدر می رود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد رویانیان یعد از ظهر جمعه در حاشیه سفر به گلستان در گرگان افزود: این درحالیست که با هدفمند شدن یارانه ها، 40 درصد به ظرفیت ناوگان حمل و نقل کشور افزوده می شود.

وی اظهار داشت: همچنین با هدفمند شدن یارانه ها، 10 هزار میلیارد ریال در این بخش صرفه جویی خواهد شد.



رویانیان، نبود سیستم ساماندهی مناسب را از جمله مشکلات بخش حمل و نقل دانست و اضافه کرد: زیرساختهای این بخش مهیا شده است.



یارانه به حساب رانندگان واریز می شود





رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور به ساماندهی وانت بارها در کشور اشاره کرد و گفت: حدود 100 هزار وانت بار تاکنون شناسایی و ساماندهی شده است.

وی افزود: این درحالیست که بیش از 1.7 میلیون وانت بار در کشور سهمیه سوخت می گیرند.



وی به پرداخت یارانه به رانندگان گفت: یارانه ها به حساب راننده واریز می شود.