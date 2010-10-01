مازندران دارای ویژگیهای خاص امنیتی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار علیرضا مسکنی پیش از خطبه های نماز جمعه ساری افزود: نیروی انتظامی مازندران در بیشتر فصول سال به جمعیت کثیری از شهروندان کشور در استان خدمات ارائه می دهد.

وی خاطرنشان کرد: حفظ امنیت و آرامش گردشگران در دریا از وظایف اصلی ناجا بوده و این نیرو در ایام آخر هفته با اکیپ هزارنفره در 200 نقطه ساحلی حضور دارد.

فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به اینکه متاسفانه سالانه بین 20 تا 22 هزار نفر بر اثر تصادفات رانندگی در جاده های کشور کشته می شوند، تصریح کرد: متاسفانه فرهنگ بی قانونی و عدم توجه به فرامین پلیس از سوی برخی شهروندان خطرساز در جاده های کشور تبیین شده است.

مسکنی با بیان اینکه جاده های شمال و شمال شرق کشور پرترددترین جاده های مواصلاتی کشور هستند، یادآور شد: میزان تصادفات جاده های مازندران در شش ماهه نخست امسال با سه درصد کاهش به 330 نفر رسیده است.

وی با اعلام اینکه در نیمه نخست امسال 300 هزار نفر مصدوم در جاده های مازندران داشتیم، افزود: 30 درصد کشته های درون شهرهای استان را راکبین موتورسیکلت تشکیل می دهند.

رئیس پلیس مازندران با بیان اینکه 950 کیلوگرم انواع مواد مخدر در سال جاری در مازندران کشف و ضبط و شش هزار نفر تحویل دستگاه قضایی شدند، گفت: متاسفانه مصرف مواد مخدر صنعتی در کشور رو به فزونی گرفته است.

وی از همه ارگان های فرهنگی، ورزشی، دانشگاهی و اصناف خواست تا پلیس را در برخورد با افیون گران مواد مخدر یاری رسان باشند.

جانشین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مازندران همچنین ارزش ریالی مواد قاچاق مکشوفه در استان را 37 میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: تعدادی از قاچاقچیان در این راستا دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.