ورودی و خروجیهای تهران به تردد شمار مجهز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله بهروز با بیان اینکه 13 ورودی و خروجی شهر تهران برای تشخیص دقیق وضعیت و حجم ترافیک در ساعات مختلف روزهای عادی، ایام تعطیل و روزهای پایانی هفته، به سیستم تردد شمار مجهز شده اند گفت: با مشخص شدن میزان ورود و خروج خودروها به شهر در روزها و ایام مختلف می توان برای تسهیل ترافیک و مدیریت تقاضای سفر برنامه ریزی کرد.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران افزود: همه روزه صبحها تعداد زیادی از ساکنان شهرهای اطراف که در تهران مشغول به کار هستند به شهر تهران وارد و شبها از آن خارج می شوند و با نصب تردد شمار ضمن اینکه می توانیم به صورت آن لاین و در لحظه وضعیت ترافیکی و ترددها در مبادی و خروجیهای شهر را مشخص و به اطلاع شهروندان برسانیم وضعیت ترافیکی ورودی و خروجیهای شهر در روزهای تعطیل و پایانی هفته بخوبی مشخص و قابل پیش بینی است.

بهروز افزود: با نصب تردد شمارهای خودرو علاوه بر مشخص شدن میزان ورودی و خروجیها به شهر، سرعت خودروها و نوع آنها نیز مشخص می شود.