اقدامات صرف علمی در مقابل بداخلاقی ها منطقی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حجت الاسلام صدوقی در خطبه‌ های این هفته نمازجمه اظهار داشت: در مقابل هر آنچه که جامعه اسلامی را تهدید می کند، علاوه بر اقدامات علمی و فرهنگ سازی، باید با کسانی که می خواهند با اسلام و کشور دشمنی و مخالفت کنند، با اقتدار ایستاد و آنها را تنبیه کرد.

وی افزود: نیروی انتظامی لازم است در بسیاری موارد از جمله بداخلاقی های اجتماعی وارد عمل شود و از اختیارات خود استفاده کند.

صدوقی خاطرنشان کرد: البته اینکه تمامی امور و رفع ناهنجاریهای اجتماعی از بدحجابی گرفته تا موادمخدر و تصادفات به دست نیروی انتظامی حل شود، اصولی و صحیح نیست و واقعیت این است که این همه مسئولیت به تنهایی از عهده نیروی انتظامی خارج است و همه دستگاه‌ها باید در امور مختلف با این نیرو همکاری و ‌آن را تقویت کنند.

خطیب جمعه یزد با ذکر مصداقی عنوان کرد: اگر شهر ما یک خیابان با خط کشی قابل قبول نداشته باشد، یا اگر جاده ها اصولی و استاندارد نباشد و یا کارخانه های خودروسازی ماشینهای ایمن و استاندارد نسازند، چگونه می توان انتظار داشت که نیروی انتظامی تصادفات را کنترل کرده و از بروز آنها جلوگیری کند.

وی ادامه داد: این نقایص خود زمینه ساز بروز تخلفات هستند و نیروی انتظامی تا زمینه رفع تخلف فراهم نباشد، نمی تواند به تنهایی از تخلفات جلوگیری کنند.

صدوقی در بخش دیگری از سخنان خود، امنیت، عدالت و رفاه را سه نیاز اصلی مردم هر جامعه ای دانست و افزود: نیروی انتظامی رسالت خود را در زمینه تامین امنیت به خوبی انجام داده و لازم است سایر دستگاهها و مردم نیز با اقدامات خود از این نیرو حمایت کرده و بر سطح امنیت در جامعه بیفزایند.

وی همچنین با بیان اینکه استان یزد در مسیری ترانیزیتی قرار دارد و قاچاقچیان موادمخدر از راههای این استان برای دستیابی به مقاصد شوم خود استفاده می کنند، تاکید کرد: نیروی انتظامی یزد با توجه به موقعیت این استان، نیازمند حمایت و تقویت بیش از پیش از سوی مردم و مسئولان است.