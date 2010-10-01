آمریکایی ها به آخر خط رسیده اند/ ایران در نیویورک آماده مذاکره با1+5 بود

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دوم سیما، با اشاره به سردرگمی 5+1 در مذاکره با ایران گفت: ما در نیویورک برای مذاکرات اعلام آمادگی کردیم ؛ بعد آنها گفتند که ایران با خانم اشتون گفتگو کند.

وی اهمیت اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل را به علل برقراری اجلاس هزاره و نیز چشم انداز نگران کننده تحولات جهانی و مدیریت ناکارآمد این تحولات و بحران ها دانست و گفت: حضور سران شرکت کننده در اجلاس امسال قابل توجه بود، البته پیش از مجمع هم آقای احمدی نژاد به تعداد قابل توجهی ازسران کشورها نامه ارسال کرده و از آنها خواسته بود نظربه شرایط نگران کننده کنونی جهان، تا حد امکان در اجلاس مشارکت کنند.

وی با اشاره به دو نطق رئیس جمهور در اجلاس هزاره و مجمع عمومی افزود: احمدی نژاد در نطق خود شرایط نا به هنجار و مدیریت ناکارآمد را مورد توجه و آسیب شناسی قرار داد و فقدان معنویات و خدا محوری را از علل آن دانست.

متکی تصریح کرد:‌ نکته دوم عدم شفافیت مدیریت جهانی است، مردم از فرآیند تصمیم گیری و مبانی آن مطلع نیستند و وقتی که تصمیم ها به شکست می انجامد،علت آن مشخص نیست ازاین رو مدیریت باید شفاف، روشن، قابل توجیه و با مشارکت همگانی باشد.

وزیر امور خارجه کشورمان دو محور یاد شده را دارای مخاطبان زیاد در دنیا اعلام کرد و گفت: در افتتاحیه نشست گروه 77 سخنرانان کشورهای درحال توسعه که شامل بیش از14 کشور می شود، دربیان الگوهای جایگزین، عدالت خواهی و ضرورت توجه به نظرات دیگران را شیرازه نطق های خود کردند که این همان شعارهای جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: برخی حوادث در دنیا مورد بررسی دقیق قرار نمی گیرد و پس از آن پیامدهایی رخ می دهد بدون آن که آمرین و عاملین مسئله مشخص شوند.

متکی مسئله هولوکاست و رژیم صهیونیستی را به عنوان تبعاتی از آن ذکر کرد و گفت: 11 سپتامبر نیز اقدامی تروریستی بود اما همه ابعادش مطرح نشد،‌چرا این اتفاق رخ داد و آمرین چه کسانی بودند. این در حالی است که به تبع این حادثه بخش عمده ای ازجهان اسلام متاثر و به افغانستان و عراق لشکر کشی می شود و پس از آن هم مطرح می کنند که می خواهند به کشور دیگری حمله کنند از این رو این سوال مطرح شده که ببینید حادثه چه بوده است.

وی افزود: دو تا 3 نظریه در افکار عمومی غرب مطرح است که رئیس جمهور این احتمالات را بیان کرد تا سازمان ملل آنها را بررسی کند.

وزیرخارجه کشورمان، چالش های موجود در برابر ملت ایران را ناشی از پیروزی انقلاب و متضرر شدن برخی کشورها بیان کرد و گفت: آنها می خواهند ایران به وضع گذشته برگردد.وی افزود: چگونه است که آمریکایی ها از آن سوی دنیا بیایند و برای مردم خاورمیانه تصمیم گیری کنند اما ما خودمان نظر نداشته باشیم. آنها فقط گفتن را به یاد دارند ولی زمانی رسیده است که باید شنیدن را هم بیاموزند.

متکی با اشاره به برخورد ساواک رژیم شاه با مخترعان گفت: آنها نمی خواستند ما به سمت خودکفایی برویم،‌ حالا امروز می خواهیم خودکفا باشیم، آیا این جرم است؟

وی افزود:‌در صنعت نفت ما 10 درصد تولید قطعات داشتیم ولی پس از رفتن به سمت تحریم، این میزان به 70 درصد رسیده است، ‌این امر مخالف کدام یک از قوانین دنیاست؟

وزیر امور خارجه کشورمان به گسترش شبکه های اطلاع رسانی و اینترنت اشاره کرد و گفت: اینها به گمان این بودند که با فراگیری شبکه های اطلاع رسانی با هجمه تبلیغاتی نشان دهند لیبرال دموکراسی بهترین مدل حکمرانی جهان است اما عملا این مسئله رخ نداد.

وی افزود: امروز یک جوان ایرانی در خانه خود می تواند با استفاده از شبکه های اطلاع رسانی حرفش را بزند و نقش آفرین باشد.

متکی مخاطب داشتن پیام های انقلاب اسلامی را به علت حق بودن آنها دانست وگفت: اکنون دو سخن آمریکا و جمهوری اسلامی ایران برابر هم قرار گرفته و برجسته کردن مواضع این دو برای جامعه بشری بسیار راهگشاست.

وی با اشاره به افزایش مصاحبه های رئیس جمهور کشورمان در مقایسه با سال گذشته افزود: امسال با رسیدن احمدی نژاد به هتل، نخستین مصاحبه در انتظار بود و زمان بازگشت هم در آخرین دقایق باز مصاحبه دیگری انجام شد.

وزیر امورخارجه کشورمان پرداختن اوباما به مسئله صلح در فلسطین را پیروی از رویکرد بوش در سال 2008 و برای جلب آرای بیشتر در انتخابات پیش روی امریکا دانست وگفت: اوباما درنامه ای که به لولا و اردوغان نوشته بود، با اذعان به نگرانی ایران ازتحویل ندادن سوخت 20 درصدی، آن را تضمین کرده بود ولی پس ازصدور بیانیه تهران، آنها به سمت قطعنامه رفتند چرا که به او دیکته کرده بودند که برای داشتن رای باید رویکرد خشونت طلبانه داشته باشی.

وی افزود: رویکرد دولتمردان آمریکا پس از توافق ایران برای مبادله سوخت و نیزعملکردهای اخیر آنها علیه جمهوری اسلامی ایران را برای کسب رای بیشتر در انتخابات پیش روی امریکا دانست.

وزیر خارجه کشورمان درادامه با اشاره به سردرگمی1+5 درمذاکره با ایران گفت:ما درنیویورک برای مذاکرات اعلام آمادگی کردیم و من در دیدار با وزیر امور خارجه چین این مطلب را اعلام کردم که وی تقریبا متعجب شد و گفت که آیا به دیگران هم این خبر داده شده است.

وی افزود: بعد آنها گفتند که ایران با خانم اشتون گفتگو کند.

متکی علت عدم اجماع آنها را دروغ گویی قطعی برخی اعضای 1+5 برای درخواست مذاکره بیان کرد وگفت:‌ مذاکره چارچوب خاص خود را دارد، ما سالهاست در حال مذاکره با آنها هستیم، آنها حرفی برای گفتن ندارند.

وی افزود:‌ مدتی است که می گویند، انرژی صلح آمیز هسته ای حق ایران است، یعنی همین که ما داریم ، ‌غنی سازی 3 و نیم درصدی برای تولید برق و غنی سازی 20 درصدی هم با توجه به عدم همکاری آنها، برای تولید رادیو داروها انجام می شود.

متکی تصریح کرد: به رسمیت شناختن یعنی همین را تایید کردن، ما مگر چه حرفی داریم. ‌حق خود را می خواهیم، اینها علاوه بر این که صادق نیستند، دچار تناقض هم شده اند چون قبلا تصمیم غلطی مبنی بر درخواست تعلیق گرفتند.

وزیر امور خارجه کشورمان در پایان سخنان خود با توجه به حضور 160 کشور در سخنرانی رئیس جمهور کشورمان در سازمان ملل گفت: چند کشور غربی با نمایشی سردتر از سالهای قبل جلسه را ترک کردند درحالی که علاوه بر حضور نزدیک به 160 کشور، سالن بالایی که جای محصلان و دانشجویان و پژوهشگران است، مملو از جمعیت بود چرا که می دانستند احمدی نژاد سخنرانی دارد.