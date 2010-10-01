جوانان را باید با بصیرت از توطئه دشمن آگاه کرد

به گزارش خبرنگار مهر در شهر ری، حجت الاسلام شاهچراغی امام جمعه شهرستان ری در خطبه های این هفته نماز جمعه که در آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد، اظهار داشت: انسان باید نسبت به مسئله مرگ هوشیار بوده و همیشه با بیداری، خود را برای این سفر عظیم مهیا کند.

وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص)، مبنی بر اینکه خداوند فرشته ای دارد که این فرشته هر شب با صدای بلند مردم را به آمادگی برای مرگ هشدار می دهد، گفت: زمانی که انسان به 40 سالگی می رسد باید در حرف زدن، قدم برداشتن، غذا خوردن و کلیه امور زندگی خود با احتیاط حرکت کند.

این خطیب نماز جمعه با بیان اینکه امام صادق (ع) رئیس مکتب تشیع است، ابراز داشت: اگر این امام بزرگوار را رئیس مکتب اسلام نیز بدانیم سخن گزافی نگفته ایم چرا که به برکت امام صادق (ع) اسلام ناب در اختیار ما قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: شاگردانی که در مکتب امام ششم پرورش یافته اند هر کدام در رتبه ای خاص متبحر شده و با تدریس در رشته های گوناگون علمی توانستند دشمنان و مخالفان اسلام را منکوب کنند.

شاهچراغی با تاکید بر نقش موثر و اساسی امام صادق (ع) در هدایت افراد عنوان کرد: شاگردان مکتب صادق آل محمد (ص) از جمله مالک ابن انس و ابوحنیفه بارها اعتراف کرده اند که شخصیتی مانند امام ششم بر تقوا و پرهیزکاری بر چشم، گوش و قلب بشر در عالم امکان خطور نکرده است.

وی با بیان اینکه وی همیشه پایگاه تشیع، اهل بیت و محبین ائمه اطهار علیه السلام بوده است خطاب به نمازگزاران اظهار داشت: مردم شهرستان ری باید بیش از دیگران به برپایی مراسم عزاداری برای اهل بیت علیه السلام توجه کنند.

خطیب نماز جمعه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) با اشاره به برگزاری مراسم سالگرد شهادت امام صادق (ع) در مدرسه فیضیه و شهادت عده کثیری از طلاب علوم دینی در سال 42 تصریح کرد: کینه دیرینه دشمنان علیه روحانیت اصیل ادامه داشته و ما نباید از روحانیت اصیل که شاهد شخصیت های بزرگی همچون شهید مطهری و شهید بهشتی است جدا شویم.

وی در خاتمه تاکید کرد: طبق سخنان مقام معظم رهبری امروزه دشمن شناسی یکی از وظایف اصلی ماست که اگر ما خواب باشیم دشمن بیدار است.

وی افزود: قشر جوانان بیشتر از دیگر اقشار جامعه در خطر توطئه دشمنان بوده به طوریکه باید با بصیرت، توجه بیشتری به آنان داشته باشیم.