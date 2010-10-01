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۹ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۵۰

امام جمعه اراک:

خسارت سوانح رانندگی در ایران از جنگ بیشتر است

خسارت سوانح رانندگی در ایران از جنگ بیشتر است

اراک - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی گفت: خسارت سوانح رانندگی در ایران از جنگ بیشتر است و ایران جزو کشورهای رده اول در این زمینه است که باید چاره جدی ای برای این موضوع اندیشید.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، امام جمعه اراک در خطبه های نمازجمعه این هفته افزود: نیروی انتظامی باید جلوی تردد خودروهایی که مشکل دارند را در جاده ها و شهرها بگیرد و با رانندگان متخلف برخورد جدی کند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با بیان اینکه هفته نیروی انتظامی در پیش روست، افزود: انتظار است با همت مضاعف پلیس شاهد امنیت بیشتر، ارتقا نظم و انضباط اجتماعی، مقابله با انواع شرارات ها برای جرایم باشیم.

وی در ادامه به سالروز شهادت امام صادق اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی مدیون مکتب امام صادق (ع) است و باید این مکتب که همان اسلام ناب محمدی است بیشتر مورد توجه قرار گیرد

وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس روز دوشنبه کاروان غم از میدان شهدای اراک به سمت مصلای این شهر حرکت می کند و ضروری است مردم استان در این مراسم حضور پرشوری داشته باشند. 

وی در ادامه به همایش ائمه جماهات کشور اشاره کرد و گفت: در جلسه ای که با مقام معظم رهبری داشتیم ایشان ائمه جمعه را پل ارتباطی حاکمیت با مردم دانسته و آن را زمینه ساز افزایش بصیرت و آگاهی و هشیاری مردم در قبال توطئه های دشمنان دانستند.

وی گفت: ائمه جمعه و مسئولان باید جوانان را به سمت اسلام اصیل و اصول احکام اسلام همچون نماز هدایت کنند.

کد مطلب 1162328

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