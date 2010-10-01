خسارت سوانح رانندگی در ایران از جنگ بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، امام جمعه اراک در خطبه های نمازجمعه این هفته افزود: نیروی انتظامی باید جلوی تردد خودروهایی که مشکل دارند را در جاده ها و شهرها بگیرد و با رانندگان متخلف برخورد جدی کند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با بیان اینکه هفته نیروی انتظامی در پیش روست، افزود: انتظار است با همت مضاعف پلیس شاهد امنیت بیشتر، ارتقا نظم و انضباط اجتماعی، مقابله با انواع شرارات ها برای جرایم باشیم.

وی در ادامه به سالروز شهادت امام صادق اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی مدیون مکتب امام صادق (ع) است و باید این مکتب که همان اسلام ناب محمدی است بیشتر مورد توجه قرار گیرد

وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس روز دوشنبه کاروان غم از میدان شهدای اراک به سمت مصلای این شهر حرکت می کند و ضروری است مردم استان در این مراسم حضور پرشوری داشته باشند.

وی در ادامه به همایش ائمه جماهات کشور اشاره کرد و گفت: در جلسه ای که با مقام معظم رهبری داشتیم ایشان ائمه جمعه را پل ارتباطی حاکمیت با مردم دانسته و آن را زمینه ساز افزایش بصیرت و آگاهی و هشیاری مردم در قبال توطئه های دشمنان دانستند.

وی گفت: ائمه جمعه و مسئولان باید جوانان را به سمت اسلام اصیل و اصول احکام اسلام همچون نماز هدایت کنند.