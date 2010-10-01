سخنان رئیس جمهور در سازمان ملل تحسین برانگیز بود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین آیت الله باریک بین در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین که در مسجد النبی برگزار شد با تبریک هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: نیروی انتظامی استان در برقراری امنیت و دستگری متخلفان خدمات قابل توجهی از خود نشان داده و جا دارد از خدمات خستگی ناپذیر ماموران پلیس قدردانی شود.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: مردم باید قدردان خدمات نیروی انتظامی باشند و ماموران پلیس هم در مسیر خدمت به مردم حرکت کنند و با جان و دل در انجام وظیفه محوله تلاش کنند.

وی گفت: نیروی انتظامی باید با کسانی که آرامش و امنیت مردم را به خطر می اندازند با قاطعیت و جدیت برخورد کند.

آیت الله باریک بین به حضور تحسین برانگیز رئیس جمهور کشورمان در سازمان ملل اشاره و تصریح کرد: رئیس جمهور در مدت یک هفته اقامت در نیویورک و انجام مصاحبه با خبرنگاران و تشکیل جلسات متعدد تلاش کرد ندای مردم شریف ایران را به گوش جهانیان برسانند که جای تحسین دارد.

وی با بیان ضرورت وحدت و انسجام بین مردم و مسئولان یادآور شد: دشمنان با توطئه های گوناگون قصد دارند بین مسئولان نظام و مردم فاصله بیندازند لذا ما باید هوشیار باشیم و وحدت خود را حفظ کنیم زیرا رمز موفقیت نظام ما وحدت است.

آیت الله باریک بین در خصوص گردهمایی سراسری ائمه جمعه و دیدار با مقام معظم رهبری هم مطالبی بیان کرد و گفت: در این گردهمایی که 600 تن از امامان جمعه حضور داشتند رهبر انقلاب اهمیت برپایی باشکوه نماز جمعه را در حفظ وحدت مردم و

نا امیدی دشمنان تبیین کردند لذا ما وظیفه داریم با بیان این رهنمودها زمینه حضور هر چه بیشتر مردم در این آئین عبادی سیاسی را فراهم کنیم.

خطیب نماز جمعه قزوین در مورد شهادت امام جعفر صادق(ع) و سجایای اخلاقی آن حضرت مطالبی بیان کرد.