به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و برزیل قرار است روز پنجشنبه 15 مهرماه در ورزشگاه زاید ابوظبی برگزار شود که به همین دلیل عباس ترابیان برای هماهنگی امور مربوط به این دیدار راهی امارات خواهد شد.

ترابیان که به عنوان سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال تلاش زیادی برای برگزاری بازی های تدارکاتی تیم ملی کرده است، در این سفر کمپ تمرینی تیم ملی را نیز مشخص و قطعی خواهد کرد.

براساس برنامه ریزی افشین قطبی، تیم ملی فوتبال قبل از حضور در بازیهای جام ملتهای آسیا، اردوی نهایی خود را در امارات برگزار خواهد کرد. گفته می شود این کمپ در ابوظبی است.

همچنین عباس ترابیان در این سفر رایزنی های لازم برای مشخص شدن یکی از حریفان تمرینی تیم ملی فوتبال ایران را انجام خواهد داد. شاگردان افشین قطبی قرار است در اردوی امارات دو بازی تدارکاتی برگزار کنند.