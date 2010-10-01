به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حجتالاسلام محمدتقی رهبر در خطبههای این هفته نماز جمعه اصفهان اظهار داشت: مالیات بر ارزش افزوده در برخی از کشورهای توسعه یافته تا سقف 17 درصد دریافت میشود و حدود 140 کشور این قانون مالیاتی را وضع کرده و به آن عمل میکنند.
وی تصریح کرد: اینکه دولت مالیاتی بالغ بر 1.5 درصد آن هم نه بر همه کالاها وضع کند، چیز زیادی نیست که عدهای تا بحث مالیات پیش میآید سریع کرکرهها را پایین میکشند و بازار را تعطیل میکنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: من از بازاریان میخواهم هرچه سریعتر به سر کار خود برگردند و بیش از این نگذارند رسانههای بیگانه از این ماجرا سوء استفاده کنند.
رهبر تاکید کرد: اعتصاب روش مناسبی نیست و اگر میبینید نظام تا به حال با افراد معترض راه آمده برای این است که آنها را از خود میداند ولی اگر قرار باشد این روش ادامه پیدا کند، قطعاً تصمیمات جدیتری اتخاذ خواهد کرد و حتی ممکن است در مواردی موجب ابطال پرونده کسب برخی از بازاریان شود.
امام جمعه موقت اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن روز همبستگی با کودکان فلسطینی خاطرنشان کرد: کودکان و نوجوانان فلسطینی از اقشار ستم دیده دنیا هستند و این رفتاری که با این قشر مظلوم میشود تنها از رژیم تروریستی چون اسرائیل با همکاری آمریکا و استکبار جهانی بر میآید.
وی با اشاره به فرارسیدن شهادت امام صادق(ع) افزود: امام ششم مکتب جعفری و اسلام راستین را در عصر خود شکوفا کرد و طی 30 و چند سالی که حکومت کرد به بازسازی فرهنگ شیعه که همان اسلام ناب محمدی است پرداخت.
رهبر اضافه کرد: حضرت امام صادق(ع) طی سالها در دانشگاه بزرگ خود به پرورش افراد بزرگی پرداخت، افرادی که در علوم مختلف مانند فیزیک، شیمی و روانشناسی پرورش یافتند و بعدها زمینهساز صدور علم به دیگر نقاط جهان شدند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی همچنین بیان داشت: حضرت امام صادق(ع) واقعاً یک مکتب بزرگ و بسیار گسترده داشت برای همین از این مکتب به عنوان مکتب جعفری یاد میشود.
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