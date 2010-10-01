ایران برابر سریلانکا پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر از بانکوک، دیدار تیم های والیبال جوانان ایران و سریلانکا در چارچوب روز نخست رقابت های قهرمانی آسیا امروز جمعه در تایلند برگزار شد. والیبالیست های جوان کشورمان هر 3 گیم این دیدار را به ترتیب با نتایج 25 بر 13، 25 بر 16 و 25 بر 21 به سود خود به پایان بردند.

تیم والیبال جوانان ایران فردا شنبه برای برگزاری دومین دیدار خود به مصاف تیم والیبال جوانان ژاپن می رود. سه تیم برتر مسابقات والیبال 2010 قهرمانی جوانان آسیا جواز حضور در مسابقات جهانی 2011 را به دست می آورند. ایران مدافع عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات است.

پانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان با حضور 16 تیم تا 17 مهرماه پیگیری می‌شود.