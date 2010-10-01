برگزاری نمایشگاه نقاشی دو هنرمند ایرانی در مالزی

اصغر یعقوبیان یکی از دو هنرمند کشورمان به خبرنگار مهر در این زمینه گفت که برگزاری این نمایشگاه را آرزوی دیرین خود برای نشان دادن چهره واقعی ایرانیان به مردم جهان می داند .

وی افزود: "با وجود تبلیغات منفی که علیه ایران در رسانه های بین المللی وجود دارد، اما فرهنگ ما با عشق، صداقت و دوستی عجین است."

وی در آثار خود، برای نشان دادن پیام صلح و دوستی از داستان ها و افسانه های ایرانی استفاده کرده است وداستان "امام رضا و نجات آهو" از چنگال شکارچی را به تصویر کشیده است.

یعقوبی گفت: تابلوی "سی پرنده و سیمرغ" قصه سی پرنده است که برای رسیدن به مرغ افسانه ها به کوه قفقازسفر کرده بودند و در آخر آنها فهمیدند که مرغ های افسانه ای خودشان هستند و اتحاد آنها این سفر سخت را امکان پذیر کرده بود.

وی که دانش آموخته هنراست مفهوم زندگی را در تابلوی"زن و درخت" به تصویر کشیده است، یعقوبی با کشیدن جنینی در رحم یک زن با موهای بلند ، زن را به درختی که میوه می دهد تشبیه کرده است.

یعقوبی با طرح مسائل عمیق تر به معرفی آثارش پرداخت این در حالی است که "حافظی راد" دیگر هنرمند ایرانی دنیای درونی خود را که از ابتدای تولدش بی صدا بود با زبان اشاره بیان می کرد.

حافظی به خبرنگارمهر گفت: پدر ومادرم هیچ وقت اجازه ندادند احساس ناتوانی کنم، اما درس خواندن در رشته هنرهای تجسمی در دانشگاه همراه با دانشجویان عادی کار سختی بود.

وی افزود: اساتید و همکلاسی هایم به من متفاوت نگاه می کردند و تحصیل در دانشگاه خلاقیت و استعدادم را از بین برد.

حافظی راد که بعد از 2 سال تحصیل در دانشگاه کاشان در رشته هنرهای زیبا واخذ فوق دیپلم از ادامه تحصیل صرف نظر کرد ، افزود: "من با تکنیک خودم نقاشی می کشم و کارم را ارتقا می دهم. زمانی که اساتیدم آثار من را دیدند اذعان داشتند که به سبک جدیدی نقاشی می کشم."

وی یکی از دلایل متفاوت بودن سبک کاری خود را استفاده از مواد مختلفی چون شن، شیشه، سنگ و گچ می داند و وجود طرح ماهی را از دیگر خصیصه های آثار خود دانست.

وی با اشاره به این مطلب که دنیای افراد ناشنوا درست مثل زندگی ماهی ها در اقیانوس است افزود: " اقیانوس نمایانگر دنیای صامت است و ماهی ها به آزادی در آن شنا می کنند ، ماهی برای من سمبل عشق و صداقت است.

حفیظی راد تا زمانی که در ایران بود بیشتر از رنگ های تیره در آثارش استفاده می کرد این درحالی است که از 8 ماه پیش که به مالزی سفر کرده است از رنگ های روشن استفاده می کند.

وی بر این باور است که او به عنوان اولین هنرمند ناشنوا در خارج از ایران آثارش را به نمایش می گذارد و در گذشته آثارش در نمایشگاه های ترکیبی هند، آلمان و چین نیز به نمایش درآمده است.

این نمایشگاه همزمان با جشنواره‌ هنرهای معاصر وزارت توریسم مالزی به مناسبت طرح "یک مالزی" و سومین فستیوال سالانه‌ هنری مالزی از تاریخ 18 سپتامبر آغاز شده است.