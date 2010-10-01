مسئولان باید جوانان را به سمت اسلام اصیل هدایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه این شهر اظهار داشت: در جلسه ای که با مقام معظم رهبری داشتیم ایشان ائمه جمعه را پل ارتباطی حاکمیت با مردم دانسته و آن را زمینه ساز افزایش بصیرت و آگاهی و هشیاری مردم در قبال توطئه های دشمنان دانستند.

وی بیان داشت: ایشان به اینکه نکته نیز اشاره کردن که ائمه جمعه و مسئولان، باید جوانان را به سمت اسلام اصیل و اصول احکام اسلام همچون نماز و عبادت هدایت کنند.

لطفی در در ادامه سخنان خود با اشاره به سفر رئیس جمهور به آمریکا نیز بیان کرد: رئیس جمهور دشمن را در خانه خودش به چالش کشید.

وی یادآور شد: استان ایلام در دوران هشت سال دفاع مقدس رشادت های فروانی از خود نشان داده است.