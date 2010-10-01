روزبهانی مدال طلای تپانچه بادی مردان را از آن خود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان سومین روز از رقابت های بین المللی تیراندازی آزاد تهران عباس روزبهانی با کسب 675 امتیاز به عنوان قهرمانی ماده تپانچه بادی 10 متر دست یافت. سپهر صفاری با کسب 672.7 امتیاز و ابراهیم برخورداری با کسب 672 امتیاز به ترتیب نشان های نقره و برنز را از آن خود کردند.

تیم ایران با کسب این 3 مدال جمع نشان های خود را در این رقابت ها به عدد 17 رساند. ملی پوشان ایران تا این زمان صاحب 6 مدال طلا، 5 مدال نقره و 5 مدال برنز شده اند.

رقابت های بین المللی تیراندازی آزاد تهران با حضور 5 کشور از 7 تا 11 مهرماه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.