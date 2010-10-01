به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو دانشجو در مورد وضعیت بازیهای رایانه ای در پایتخت گفت: حوزه بازیهای رایانهای و ساخت بازیهایی که فرهنگ و تمدن چند هزار ساله ایران اسلامی را نشان دهد، حرکت بسیار خوبی است؛ البته باید در این حوزه فعالیت بیشتری انجام شود همچنین همه نهادها و سازمانها باید به بنیاد ملی بازیهای رایانهای برای تقویت فرهنگ ایرانی - اسلامی کمک کنند.
وی با تأکید ساماندهی فعالیت گیم نتها در شهر تهران، گفت: یکی از موارد مهم دراین عرصه بحث گیمنتها در شهر تهران است که ورود مسئولان برای ساماندهی فعالیت گیمنتها در پایتخت باید جدی و با برنامهریزی باشد.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه شورای شهر تا کنون درباره ساماندهی فعالیت گیمنتها مصوبهای نداشته افزود: اگر پیشنهادی در این باره از سوی بنیاد ملی بازیهای رایانهای و نهادهای مربوطه به شورای شهر برسد، با نظر مثبت بررسی می شود.
این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه گیمنتها مانند تیغ دو لبه هستند، گفت: اگر از گیمنتها در جهت مثبت استفاده شود و بازیهایی که در آنجا ارایه میشود، بازهای خوب، تحقیق شده و علمی باشد به طور حتم در شکل گیری شخصیت نسل جوان ما مؤثر است.
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