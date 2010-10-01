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۹ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۲۹

در سنگاپور ؛

نشست سران اقتصادی کشورهای آسیایی خاتمه یافت

نشست سران اقتصادی کشورهای آسیایی خاتمه یافت

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا : سومین نشست سران اقتصادی کشورها ی آسیایی با موضوع "چالش های نیروی انسانی" در سنگاپور به کار خود پایان داد .

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از رسانه های سنگاپور، در این نشست دو روزه  موضوع رشد آسیا در رکود اقتصادی اخیر در جهان و بهبود استراتژی های کشورها ی آسیایی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت .

معاون نخست وزیر سنگاپور دراین نشست گفت: مدیران آسیایی زمانی که درمورد مسائل محیطی و فرهنگی آگاهی دارند  دوبرابر زمان عادی درگیر کار می شوند.

"تئو چی هین" افزود: سازمان ها نیاز دارند قدرت را در دست داشته باشند و جنبه های ظریف تر کار را نیز تحت نظر قرار دهند.

وی درادامه گفت: مطالعاتی که توسط وزارت کار سنگاپور انجام  شده است، نشانگر این مطلب است که شرکت های آسیایی از لحاظ فرهنگی و مادی به اندازه کافی آمادگی حمایت از کار و زندگی برای کارمندهایشان را ندارند.

در سومین نشست 2 روزه سران اقتصادی کشورهای آسیایی 50 مدیرعامل جهانی ، کارشناسان بین المللی صنعت  و اندیشمندان 15 کشور و منطقه  جنوب شرق آسیا حضور داشتند .

این نشست توسط وزارت کار و آژانس توسعه نیروی کار سنگاپور برگزار شد.
 

کد مطلب 1162356

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