نشست سران اقتصادی کشورهای آسیایی خاتمه یافت

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از رسانه های سنگاپور، در این نشست دو روزه موضوع رشد آسیا در رکود اقتصادی اخیر در جهان و بهبود استراتژی های کشورها ی آسیایی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت .

معاون نخست وزیر سنگاپور دراین نشست گفت: مدیران آسیایی زمانی که درمورد مسائل محیطی و فرهنگی آگاهی دارند دوبرابر زمان عادی درگیر کار می شوند.

"تئو چی هین" افزود: سازمان ها نیاز دارند قدرت را در دست داشته باشند و جنبه های ظریف تر کار را نیز تحت نظر قرار دهند.

وی درادامه گفت: مطالعاتی که توسط وزارت کار سنگاپور انجام شده است، نشانگر این مطلب است که شرکت های آسیایی از لحاظ فرهنگی و مادی به اندازه کافی آمادگی حمایت از کار و زندگی برای کارمندهایشان را ندارند.

در سومین نشست 2 روزه سران اقتصادی کشورهای آسیایی 50 مدیرعامل جهانی ، کارشناسان بین المللی صنعت و اندیشمندان 15 کشور و منطقه جنوب شرق آسیا حضور داشتند .

این نشست توسط وزارت کار و آژانس توسعه نیروی کار سنگاپور برگزار شد.

