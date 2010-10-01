منچسترسیتی و یوونتوس مساوی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، منچسترسیتی در حالی که در ورزشگاه "ایستلندز" میزبان یوونتوس بود با نتیجه تساوی یک بر یک مقابل این تیم متوقف شد. برای من سیتی جانسون در دقیقه 37 گل زد و گل یوونتوس را یاکوئینتا در دقیقه 11 به ثمر رساند. نتایج کلی رقابت ها به این شرح است:

گروه A:

* لخ پوزنان لهستان 2 - سالزبورگ اتریش صفر

* منچسترسیتی انگلستان یک - یوونتوس ایتالیا یک

گروه B:

* آتلتیکومادرید اسپانیا یک - بایرلورکوزن آلمان یک

* روزنبرگ نروژ 2- آریس سالونیکی یونان یک



گروه C:

* گنت بلژیک یک - لیل فرانسه یک

* اسپورتینگ پرتغال 5 - لفسکی بلغارستان صفر



گروه D:

* پائوک سالونیکی یونان یک - دیناموزاگرب کرواسی صفر

* ویارئال اسپانیا 2 - بروژ بلژیک یک



گروه E:

* باته بلاروس 4- آلکمار هلند یک

* شریف مولداوی 2 - دینامو کی یف اوکراین صفر



گروه F:

* زسکا مسکو روسیه 3 - اسپارتاپراگ جمهوری چک صفر

* پالرمو ایتالیا یک - لوزان سوییس صفر



گروه G:

* هایدوک اشپلیت کرواسی یک - اندرلشت بلژیک صفر

* زنیت سنت پترزبورگ روسیه 4 - آ ا ک آتن یونان 2



گروه H:

* اودنسه دانمارک یک - اشتوتگارت آلمان 2

* یانگ بویز سوییس 2 - ختافه اسپانیا صفر



گروه I:

* متالیست اوکراین صفر - آیندهوون هلند 2

* سامپدوریا ایتالیا یک - دبرسن مجارستان صفر



گروه J:

* دورتموند آلمان صفر - سویا اسپانیا یک

* پاریسن ژرمن فرانسه 2 - کارپاتی اوکراین صفر



گروه K:

* اوترخت هلند صفر - لیورپول انگلستان صفر

* استوابخارست رومانی 3 - ناپولی ایتالیا 3

