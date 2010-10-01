طراح فیلترشکن "کاهدان" به کاهدان زد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مطلب که "آندری شیلوف" نویسنده روسی آن را به رشته تحریر در آورده آمده است: پروژه پر سر و صدایی که در ایالات متحده برای دور زدن فیلترینگ اینترنت در ایران طراحی شده بود، شکست خورده و تعطیل شده است.



در ادامه مطلب آمده است: "اوستین ‌هیپ" ‌سازنده این فیلتر شکن که گفته می شود به یکباره به تحولات داخلی ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری علاقمند شده بود به همراه ‌"دانیل ‌کولاسیونه" درصدد ساخت این برنامه بر آمدند تا به اصطلاح بتوانند با سانسور اینترنت در ایران مقابله کنند.



آندری شیلوف می نویسد: هیپ ‌برنامه‌‌های ‌گسترده‌ای ‌داشت ‌ولی ‌قبل ‌از ‌آن ‌بایستی ‌اجازه ‌وزارت ‌امور ‌خارجه ‌را ‌دریافت ‌کند ‌زیرا ‌به ‌خاطر ‌تحریم‌های ‌جاری ‌ضد ‌ایرانی ‌هر ‌نوع ‌همکاری ‌با ‌ایران ‌مستلزم ‌دریافت ‌اجازه ‌ویژه ‌است.



کامرسانت ادامه می دهد: ‌در ‌همان ‌زمان ‌هیلاری ‌کلینتون ‌وزیر ‌امور ‌خارجه ‌آمریکا ‌طی ‌سخنانی ‌بر ‌آزادی ‌اینترنت ‌تأکید ‌کرد ‌و ‌بدون ‌اینکه ‌برنامه ‌اوستین ‌هیپ ‌را ‌ذکر ‌کند، ‌تصمیم ‌رسمی ‌درباره ‌این ‌برنامه ‌را از قبل اعلام نمود: ‌ما ‌تلاش ‌می‌‌کنیم ‌به ‌پخش ‌آزاد ‌اطلاعات ‌در ‌داخل ‌ایران، ‌به ‌سوی ‌ایران ‌و ‌از ‌طرف ‌ایران ‌کمک ‌کنیم. ‌ما ‌به ‌یک ‌شرکت فناوری ‌مجوز داده ایم ‌که ‌به ‌این ‌هدف ‌کمک کند.

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این نویسده روسی می گوید: در ‌ماه ‌آوریل ‌2010 ‌هیپ ‌مجوز ‌را ‌دریافت ‌کرد. ‌برنامه ‌او ‌به ‌عنوان ‌وسیله ‌شایسته‌ای ‌برای ‌مبارزه ‌در ‌راه ‌صلح ‌در ‌سراسر ‌جهان ‌شناخته ‌شد. ‌وی ‌طی ‌مصاحبه‌ای ‌تأکید ‌کرد ‌که ‌برنامه ‌"های ستک" (انبار کاه) ‌مخصوصاً ‌برای ‌ایران ‌طراحی ‌شده ‌و ‌باید ‌با ‌روش‌های ‌تصفیه ‌اطلاعات ‌در ‌ایران ‌مبارزه ‌کند.

در بخش دیگری کامرسانت با اشاره به ضعف های این برنامه یادآور می شود: اوایل ‌ماه ‌سپتامبر ‌سال ‌جاری ‌یوگنی ‌موروزوف، ‌اهل ‌بلاروس، ‌پژوهشگر ‌دانشگاه ‌استنفورد ‌با ‌کاربران ‌ایرانی ‌این ‌برنامه ‌تماس ‌گرفت ‌و ‌برنامه ‌را ‌از ‌آنها ‌دریافت ‌کرد. ‌آنها ‌از ‌دست ‌هیپ ‌ناراحت ‌بودند ‌و ‌می‌‌گفتند ‌که ‌برنامه ‌او ‌کار ‌نمی‌‌کند و ‌بالاخره ‌موروزوف ‌این ‌برنامه ‌را ‌به ‌جیکوب ‌آپلباوم، ‌برنامه ‌نویس ‌رایانه‌ای ‌منتقل ‌کرد ‌که ‌این ‌متخصص ‌ظرف ‌مدت ‌شش ‌ساعت ‌در ‌برنامه ‌معروف ‌روزنه‌های ‌فراوانی ‌پیدا ‌کرد. وی ‌این ‌برنامه ‌را ‌خطرناک ‌دانست ‌زیرا ‌این ‌برنامه ‌اولین ‌کاری ‌که ‌می‌‌کند، ‌به ‌همه ‌خبر ‌می‌‌دهد ‌که ‌شما ‌از ‌"های ستک" ‌استفاده ‌می‌‌کنید. ‌اشتباهات ‌برنامه‌نویسان ‌باعث ‌شد ‌که ‌حتی ‌کسانی ‌که ‌3-2 ‌ماه ‌قبل ‌از ‌این ‌برنامه ‌استفاده ‌کرده ‌باشند، ‌کشف ‌شوند. ‌

وی می نویسد: بعد ‌از ‌آنکه ‌این ‌جنجال ‌رخ ‌داد، ‌اوستین ‌هیپ ‌اعتراف ‌کرد ‌که ‌تعداد ‌کاربران ‌برنامه ‌نه ‌5 ‌هزار ‌(که ‌او ‌اعلام ‌کرده ‌بود) ‌بلکه ‌چند ‌ده ‌نفر ‌است ‌که ‌از ‌آن ‌به ‌صورت ‌آزمایشی ‌استفاده ‌کردند. ‌دانیل ‌کولاسیونه، ‌همکار ‌هیپ، ‌استعفا ‌کرد ‌و ‌گفت ‌که ‌برنامه‌ای ‌که ‌ایرانیان ‌دریافت ‌کردند، ‌امن ‌نیست ‌و ‌هرگز ‌برای ‌تبلیغ ‌و ‌توزیع ‌مناسب ‌نبود ‌و ‌بالاخره ‌خود ‌هیپ ‌اعلام ‌کرد ‌که ‌تست‌های ‌این ‌برنامه ‌در ‌ایران ‌متوقف ‌می‌شود. ‌تا همه اعضای ‌"مرکز ‌مطالعه ‌سانسور" ‌(سازمان مسئول توزیع برنامه) و ‌به ‌دنبال ‌آنها ‌خود اوستین ‌هیپ ‌استعفا ‌کردند.



در پایان این نوشته آمده است: شکست ‌این ‌طرح ‌به ‌اعتبار ‌مطبوعات ‌غربی ‌که ‌بدون ‌بررسی این ‌برنامه ‌به ‌اوستین ‌هیپ ‌جوایزی ‌اعطا ‌کرده بودند، ‌لطمه ‌زد. ‌از ‌این ‌به ‌بعد ‌دستگاه‌‌های ‌دولتی ‌آمریکا ‌در ‌زمینه ‌صدور ‌مجوز ‌فعالیت ‌به ‌این ‌افراد ‌سختگیری ‌بیشتری ‌به ‌خرج ‌خواهند ‌داد. ‌ولی ‌پرونده ‌"های ستک" ‌می‌‌تواند ‌نه ‌در ‌داخل ‌آمریکا ‌بلکه ‌خارج ‌از ‌آن ‌عواقب ‌بدتری ‌داشته ‌باشد. ‌یوگنی ‌موروزوف ‌معتقد ‌است ‌که ‌از ‌این به بعد کشورهایی چون ایران، چین و احتمالاً روسیه نسبت به راهبردهای آمریکا در زمینه استفاده از فضای رایانه‌ای برای پیشبرد اهداف واشنگتن سوء ظن بیشتری خواهند کرد.