بایدن از طرح بارزانی برای حل بحران سیاسی عراق حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، یک منبع در دفتر نخست وزیری کردستان عراق اعلام کرد که جو بایدن و مسعود بارزانی با یکدیگر گفتگوی تلفنی انجام داده و درباره روند تشکیل دولت جدید عراق و موانع بر سر راه آن رایزنی کردند.

بایدن در این گفتگو طرح بارزانی برای خروج عراق از بحران سیاسی کنونی را مهم توصیف کرد و به جریان انداختن آن را خواستار شد.

گفتنی است مسعود بارزانی اخیرا در نشست خود با هیئتی از ائتلاف کردستان عراق در اربیل از طرحی برای حل بحران سیاسی عراق که مبتنی بر تقسیم قدرت و تثبیت چارچوب های توافق ملی و مشارکت تمامی گروه های سیاسی کشور در دولت جدید است خبر داد.

وی خواهان تشکیل کمیته ای کوچک متشکل از احزاب پیروز در انتخابات پارلمانی عراق برای بررسی این طرح و فراهم کردن مقدمات برگزاری نشست سران احزاب به منظور خروج از بحران سیاسی کنونی است.

طرح بارزانی مبتنی بر کاهش اختیارات نخست وزیری در مرحله آتی و تقسیم قدرت میان دو حزب پیروز در انتخابات پارلمانی عراق و مشارکت تمامی احزاب در تشکیل دولت جدید است.