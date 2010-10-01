ایرانی ها موافق از سرگیری مذاکرات با 1+5 هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سرگی لارووف گفت: برخی حرکات از سوی ایران را می توان این گونه تفسیر کرد که آنها خواهان مذاکره با گروه "1+5" (5 عضو دائم شورای امنیت و آلمان) هستند.

لاوروف در ادامه در سخنانی مبهم افزود: "ایران نظر جامعه جهانی را شنیده است. با توجه به برخی حرکات اخیر از جانب همکاران ایرانی مان، می توان حدس زد که آنها خواهان از سرگیری مذاکرات هستند. ما مدتهاست برای این کار آماده ایم. این مطلب در دیدار وزرای امور خارجه کشورهای "1+5" در جریان اجلاس مجمع عمومی در نیویورک به وضوح تائید شد".



وی گفت: "نماینده ارشد اتحادیه اروپا به همراه روسای سیاسی وزارتخانه های امورخارجه کشورهای عضو گروه "1+5" آماده هستند در نزدیکترین زمان ممکن با نمایندگان ایران ملاقات کنند تا با توجه به لزوم حل این مشکل در مورد عملکرد بعدی توافق نمایند".



وزیر خارجه روسیه همچنین در توجیه عدم تحویل سیستم "اس 300" به ایران گفت: در این مورد فرمان رئیس جمهور روسیه اقدامی غیر عادی نیست. این سندی است که منعکس کننده عملکرد روسیه است. هر بار پس از آنکه شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ای تصویب می کند که تحریم هایی را علیه کشوری پیش بینی کرده - چه این کشور ایران باشد، چه کره شمالی، لیبریا یا هر کشور دیگر- ما باید قطعنامه را با زبان قوانین خود تفسیر کنیم تا از تاثیر مستقیم اقدامات مطمئن شویم".