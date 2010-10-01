کارنامه درخشان شورای ملی سالمندان؛ یک جلسه طی 5 سال!

به گزارش خبرنگار مهر، شورای ملی سالمندان با هدف فراهم کردن امکان تداوم حضور سالمند در جامعه، تأکید بر حفظ موقعیت و جایگاه سالمند در خانواده، تأمین حداقل نیازهای اساسی سالمندان نیازمند در کشور، تأکید بر حفظ احترام شأن و حرمت سالمند و فراهم کردم امکان مشارکت مردم، انجمنها و موسسات غیردولتی تشکیل شد.

شورای ملی سالمندان به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیری رئیس سازمان بهزیستی کشور و با حضور وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر بازرگانی، وزیر جهاد کشاورزی یا معاونان آنها و روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تربیت بدنی، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) و سه نفر از متخصصان دانشگاهی صاحب نظر در امر سلامت سالمندان به انتخاب رئیس شورا تشکیل می شود.

در آیین نامه این شورا پیش بینی شد که جلسات آن هر سه ماه یکبار به صورت منظم وهر 6 ماه یکبار در حضور رئیس جمهور تشکیل شود.

در آیین نامه اجرایی که در اردیبهشت ماه سال 83 به تصویب رسید و ابلاغ شد سیاست گذاری در جهت تأمین سلامت و رفاه سالمندان کشور، تصویب برنامه های مربوط به سالمندان در دستگاههای اجرایی و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی برای سازماندهی امور سالمندان و اجرای برنامه های مصوب شورا به عنوان وظایف شورای ملی سالمندان در نظر گرفته شد.

همچنین سازمان بهزیستی کشور به عنوان دبیرخانه این شورا مکلف به تدوین سیاستها و برنامه های مرتبط با سلامت و رفاه سالمندان، تعیین دستور جلسات شورا و برگزاری جلسات و دعوت از اعضاء، پیگیری اجرای تصمیمات شورا و دریافت گزارش عملکرد از دستگاههای ذیربط، تهیه گزارش پیشرفت برنامه ها و تخلفات دستگاهها از اجرای تصیمات و تهیه بانک اطلاعات سالمندان کشور با همکاری دستگاههای ذیربط شد.

در آیین نامه شورای ملی سالمندان وظایف مختلفی برای وزارتخانه ها و دستگاهها پیش بینی و بودجه مورد نیاز از محل اعتباراتی با عنوان ساماندهی وضعیت سالمندان ذیل بودجه دستگاهها تعریف شد.

از جمله این برنامه ها می توان به مکلف شدن وزارت مسکن و شهرسازی برای کمک به تأمین مسکن سالمندان نیازمند فاقد مسکن و یا ارایه و تمهیدات لازم برای تخصیص یارانه تعمیر و بازسازی مسکن آنها، تأمین امنیت غذایی سالمندان توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بازرگانی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ارایه امکانات و تسهیلات مناسب برای ورزش دوران سالمندی توسط سازمان تربیت بدنی و تسهیل استفاده از برنامه های فرهنگی و هنری با مساعدت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره کرد.

شورای سالمندی فراموش شده در دولت نهم و دهم

هم اکنون بین هفت تا هشت درصد از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند و روند رشد جمعیت سالمندی در کشور بسیار بالاست به حدی که این شاخص به حدود دو تا دو و نیم درصد می رسد. شاخص رشد جمعیت سالمندی در دنیا دو و نیم درصد است. به عبارت دیگر افزایش جمعیت سالمندی در ایران در آینده ای نه چندان دور به کشورهای توسعه یافته می رسد.

افزایش جمعیت سالمندی توجه بیش از پیش سیاستگذاران به این دوره را ضروری می کند چرا که اگر برنامه ریزی مناسبی در این حوزه انجام نشود در آینده با مشکلات بسیاری مواجه می شویم. با جمعیتی انبوه از سالمندان که برای آنها برنامه ریزی و امکانات مناسبی در کشور وجود ندارد.

در واقع با نگاه به همین وضعیت در آینده پیشنهاد تشکیل شورای ملی سالمندی که در جزء (5) بند (الف‌) ماده (192) قانون برنامه سوم توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌ پیش بینی شده بود در دولت هشتم ارایه و آیین نامه آن در اردیبهشت ماه سال 83 تصویب و ابلاغ شد.

قرار بود این شورا هر سه ماه یکبار به صورت منظم برگزار شود ولی سرنوشت آن به دولت نهم واگذار شد.

این دولت نیز توجهی به تشکیل این شورا نشان نداد چرا که تنها یک جلسه از آن در سال 86 تشکیل شد.البته طبق آیین نامه این شورا می بایست هر 6 ماه یکبار با حضور رئیس جمهور تشکیل می شد ولی در دولت اخیر این اتفاق هرگز رخ نداد. این در حالی بود که ابوالحسن فقیه رئیس سابق سازمان بهزیستی کشور بعد از اولین جلسه شورای ملی سالمندی در دولت نهم اعلام کرد که جلسه بعدی آن یک ماه بعد یعنی خردادماه سال 86 برگزار می شود که هنوز خبری از برگزاری این جلسه نیست.

تامین سبد غذایی سالمندان و نیازهای اساسی در انتظار جلسه شورای ملی

تنها جلسه شورای ملی سالمندان که در دولت دهم برگزار شد یک مصوبه داشت و آن هم تاسیس بانک اطلاعات سالمندان بود. در واقع ملی کردن کارت منزلت سالمندی، کمک به تامین سبد غذایی سالمندان و تامین نیازهای اساسی از دستور جلساتی بود که فرصت رسیدگی به آنها در این جلسه مهیا نشد. این طرحها که بررسی آنها به جلسه بعدی شورای ملی سالمندی موکول شده همچنان منتظر تشکیل جلسه بعدی هستند این در حالی است که تشکیل بانک اطلاعات سالمندی نیز از تکالیف آیین نامه اجرایی تشکیل شورای ملی سالمندان است و باید بسیار زودتر این بانک تهیه می شد.

تعطیلی سه ساله شورای ملی سالمندی

بعد از پایان کار دولت نهم شورای سالمندی همچنان با بی اقبالی در دولت دهم نیز مواجه است. تا کنون بعد از سه سال از آخرین جلسه این شورا در سال 86 هنوز جلسه ای تشکیل نشده است.

در همین رابطه رئیس دبیرخانه شورای سالمندی با بیان اینکه جلسه شورای ملی سالمندی بعد از سه سال به زودی برگزار می شود افزود: چند وزارتخانه کلیدی و سازمانهایی که مستقیما به نوعی به حوزه سالمندان مربوط هستند در این شورا عضویت دارند که با فعال کردن این شورا و تصویب مصوبه های سودمندی که ضمانت اجرا داشته باشد می توانیم گامهایی موثری را در زمینه ارتقای وضعیت سالمندان در کشور برداریم.

حسین نحوی نژاد با بیان اینکه طبق آیین نامه شورای سالمندی باید هر 6 ما یکبار با حضور رئیس جمهور تشکیل جلسه دهد ادامه می دهد: یکی از دلایلی که تشکیل این جلسه به نتیجه نمی رسید عدم استقبال خود اعضای شورا بود. هیچگاه شاهد نبودیم جلسه شورای ملی سالمندان در سطح وزرا طبق قانون تشکیل شود امیدواریم در دوره جدید با تغییرات و پیگیری وزیر رفاه جلسه پرباری را با حضور وزرا داشته باشیم.

وی تاکید می کند: قانون تصویب کرده که اگر وزیری در این جلسه شرکت نمی کند باید شرکت در شورای ملی سالمندی حداقل در حد معاون وزیر باشد ولی در جلسات قبلی مسئولان در سطوح بسیار پایین تر در جلسه شرکت کردند به گونه ای که روند تصمیم گیریها به جایی رسید که تشکیل جلسه با تشکیل نشدن آن تفاوتی نکرد.

وی می گوید: از سازمانهای خواسته ایم تا گزارشی در مورد اقدامات خود در حوزه سالمندان ارایه کنند که این گزارش بعد از تکمیل به رئیس جمهور ارایه می شود که امیدواریم با این حرکتها روح جدیدی در حوزه سالمندی کشور دمیده شود.

رئیس دبیرخانه شورای سالمندی با اشاره به اینکه قانون این شورا به برنامه سوم توسعه جز پنج بند الف ماده 192 بر می گردد ادامه می دهد: آیین نامه آن در دولت اصلاحات در فروردین ماه سال 83 از تصویب هیئت وزیران گذشت و ابلاغ شد. این شورا در دولت نهم یک جلسه داشت اما درصدد هستیم جلسات آن در دولت دهم به صورت منظم برگزار شود.

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گزارش از ندا ریحانی