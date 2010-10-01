40 هزار تاکسی پایتخت مجهز به کپسول آتش نشانی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حاجی بیگی در خطبه های پیش از ظهر نماز جمعه تهران با تشریح فعالیتها و اقدامات این سازمان در سالهای اخیر گفت: مکانیابی برای ایجاد 120 ایستگاه آتش‌نشانی و ایجاد 37 ایستگاه آتش نشانی در یکسال گذشته از مهمترین کارهای عمرانی این سازمان بوده است.

وی افزود: هم اکنون 94 ایستگاه در شهر تهران فعال است که باید تعداد آنها تا پایان سال 1392 به 120 ایستگاه برسد.

حاجی بیگی گفت: خروج خودروهای قدیمی از ناوگان حمل و نقل آتش نشانی، خرید 20 دستگاه خودروهای بالابر و نردبان 32 و 54 متری، 10 دستگاه خودرو نجات سنگین، دو دستگاه جرثقیل 50 تنی، پنج دستگاه خودرو فوماتیک و...و همچنین جذب سالیانه 500 نیروی انسانی از اقدامات این سازمان بوده است.

رئیس سازمان آتش نشانی شهر تهران در زمینه آموزش نیز به تعداد 430 دانشجوی آتش‌نشانی در مقطع کاردانی و کارشناسی اشاره کرد و ساخت دانشکده بین المللی در صالح آباد به مساحت 130 هزار متر مربع را که تاکنون 40 درصد پیشرفت داشته است از اقدامهای دیگر سالهای اخیر عنوان کرد.

وی جذب 60 هزار آتش‌نشان داوطلب، آموزش عمومی سالانه 700 هزار نفر، تجهیز مدارس، مساجد، حسینه‌ها، دانشگاهها و... را از اقدامهای پیشگیرانه این سازمان دانست.

حاجی بیگی تجهیز 20 هزار تاکسی در دو سال گذشته به کپسول خاموش کننده و آغاز تجهیز 20‌هزار تاکسی دیگر در طول امسال را از اقدامهای دیگر پیشگیرانه عنوان کرد و افزود: هر کدام از رانندگان و آتش نشانان داوطلبی که موفق به خاموش کردن آتش‌سوزی یک خودرو شوند مبلغ 50 هزار تومان جایزه دریافت می‌کنند.